Про це 24 Каналу заявив російський опозиційний політик Геннадій Гудков, зауваживши, що в очільника Кремля достатньо коштів. До слова, у Пекін Путін прилетів 17 жовтня.

До теми "Один пояс – один шлях": для чого Китай зібрав у себе Путіна, Орбана та навіть "Талібан"

"Він приїхав просити не гроші. Він приїхав просити контракти, допомоги військово-промислового комплексу. Він приїхав просити те, що треба для війни", – наголосив Гудков.

Російський опозиційний політик вважає, що може сформуватися "профсоюз авторитарних режимів", який кине виклик усьому світу.

Втратив свою позицію

Владімір Путін тепер більше не "старший брат" і навіть не "рідний молодший". А людина, яка стоїть на нижчому ступені. Так до Сі Цзіньпіна приїхала залежна особа.

Просити контракти – це означає віддати Тайгу та ресурси. Усе, що можна, аби лише отримати щось на заміну.

Той розворот на Схід, який Путін вважає "запорукою стабільності Росії", він передбачає і приниження, зокрема, коли в комплекті йде. Хочете щось отримувати – принижуйтеся,

– наголосив Геннадій Гудков.

Для чого Путін полетів до Китаю: дивіться відео

Візит Путіна до КНР: головне