Путин в комфортных условиях, если атакует Чернобыльскую АЭС, – Зеленский

Россия 14 февраля ударила дроном по саркофагу Чернобыльской АЭС. Эти действия четко демонстрируют позицию российского диктатора Владимира Путина по достижению мира.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Владимира Зеленского во время общения с журналистами на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

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Зеленский прокомментировал удар по ЧАЭС

Зеленский отметил, что россияне цинично ударили по укрытию Чернобыльской АЭС, что является опасным шагом. Президент Украины подчеркнул, что саркофаг строили 40 стран мира не просто так.

Президент Украины добавил, что дрон шел на высоте 85 метров – это чрезвычайно низко. По словам Зеленского, если БпЛА идет на такой высоте, то его не фиксируют радары. Он отметил, что эти действия свидетельствуют о том, что россияне намеренно атаковали укрытие АЭС.

"Они специально это делали. Это не значит, что как-то дрон изменил направление", – заметил президент.

Зеленский также заявил, что Россия цинично ударила по саркофагу Чернобыльской АЭС в день начала Мюнхенской конференции по безопасности. Удар в этот самый опасный объект в Европе – это понятный "привет" от российского диктатора. Президент Украины заявил, что эти действия Путина свидетельствуют об одном – он не хочет мира в тех условиях, которые могут быть.

Путин в комфортных условиях, если атакует Чернобыльскую АЭС, потому что когда человек сжат со всех сторон, я думаю, что он такое не делает. Когда человек хочет диалога и окончания войны, он такое не делает,

– подчеркнул Зеленский.

Кроме того, президент отметил, что удар произошел также после того, как он 13 февраля посетил АЭС.