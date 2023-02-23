Крик моды или плач бюджета России: сколько стоит пальто Путина с шабаша в "Лужниках"

Владимир Путин 22 февраля выполз на шабаш в "Лужниках". Эксперты предполагают, что это был двойник. Кто бы там ни выступал, он точно любит дорогую одежду.

Мероприятие в "Лужниках" было таким скучным, что массовка разбегалась, как крысы с корабля, который тонет. Некоторые даже не дождались прихода бункерного деда. РосСМИ сообщили, что на сцене Путин (или его двойник) появился в пальто от бренда Seraphin, сообщает 24 канал.

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Учитывая, что наряд бункерного деда имел другой воротник, спецзаказ мог стоить и дороже.

Шабаш в "Лужниках" не обошлось без курьезов. Скрипачки, которых пригласили на мероприятие, оказались настолько ловкими, что им пришлось включать фонограмму . Но и тогда что-то пошло не так: вместо скрипок "включили" гитары. Не смогли сдержать смеха даже зомбированные посетители шабаша.

Ранее сообщалось, что массовку для шабаша Путина покупали по 500 рублей. Также студентов пытались заманить в "Лужинки" возможностью прогулять пары.

Выступление Путина россиянам не понравилось. Пальто диктатора не помогло улучшить впечатление. Что ж, можно сказать, что Путина постиг модный провал.