Захід у "Лужніках" був таким нудним, що масовка розбігалася, як щурі з корабля, який тоне. Дехто навіть не дочекався приходу бункерного діда. РосЗМІ повідомили, що на сцені Путін (або його двійник) з'явився у пальті від бренду Seraphin, інформує 24 канал.
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Його ціна у російських крамницях стартує від 600 тисяч рублів. Зважаючи, що вбрання бункерного діда мало інший комір, спецзамовлення могло коштувати й дорожче.
Раніше повідомляли, що масовку для шабашу Путіна купували по 500 рублів. Також студентів намагалися заманити у "Лужінки" можливістю прогуляти пари.
Виступ Путіна росіянам не сподобався. Пальто диктатора не допомогло покращити враження. Що ж, можна сказати, що Путіна спіткав модний провал.