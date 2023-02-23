Захід у "Лужніках" був таким нудним, що масовка розбігалася, як щурі з корабля, який тоне. Дехто навіть не дочекався приходу бункерного діда. РосЗМІ повідомили, що на сцені Путін (або його двійник) з'явився у пальті від бренду Seraphin, інформує 24 канал.

Зверніть увагу "Кличуть фарш на війну": концерт з Путіним у "Лужниках" не сподобався зазомбованим росіянам

Його ціна у російських крамницях стартує від 600 тисяч рублів. Зважаючи, що вбрання бункерного діда мало інший комір, спецзамовлення могло коштувати й дорожче.

Цікаво! Шабаш у "Лужніках" не обійшлося без курйозів. Скрипальки, яких запросили на захід, виявилися настільки вправними, що їм довелося вмикати фонограму. Але й тоді щось пішло не так: замість скрипок "увімкнули" гітари. Не змогли стримати сміху навіть зазомбовані відвідувачі шабашу.

Раніше повідомляли, що масовку для шабашу Путіна купували по 500 рублів. Також студентів намагалися заманити у "Лужінки" можливістю прогуляти пари.

Виступ Путіна росіянам не сподобався. Пальто диктатора не допомогло покращити враження. Що ж, можна сказати, що Путіна спіткав модний провал.