Военный обозреватель объяснил, что кроется за новыми заявлениями Путина о "мирных переговорах"
Владимир Путин, учитывая последние события в России, в том числе и на Курщине, несколько изменил свою риторику. Недавно он заявил, что страна-агрессор якобы никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной.
До недавнего времени кремлевский диктатор выдвигал условия, а именно по его плану Украина должна отдать свои 4 области, отказаться от вступления в НАТО и уменьшить военные возможности ВСУ. Израильский военный обозреватель Давид Шарп рассказал 24 Каналу, что Путин также утверждал, что наше государство не хочет идти на переговоры.
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Переговоры между Россией и Украиной
Давид Шарп отметил, что условия диктатора являются настоящим ультиматумом. Он пояснил, что требование Путина уменьшить численность Вооруженных Сил Украины обусловлено не опасением наступления на Москву, а наоборот.
Россия хочет иметь возможность реализовать следующие шаги по захвату территории и ликвидации украинского государства. А основным препятствием для воплощения такого плана является ВСУ,
– сказал военный обозреватель.
Он отметил, что об этом условии нельзя никогда забывать. Это также касается и отказа членства в НАТО, ведь если Украина вступит в Альянс, то захватить Путину ее будет слишком сложно.
"Считать, что российский диктатор отказался от своих условий неправильно, пока он сам не озвучит это", – заметил Шарп.
Какой план у России
Военный обозреватель предположил, что в Москве стремятся достичь максимального успеха на поле боя и надеются, что после выборов в США в Украине ухудшится стратегическая ситуация и уменьшится военная помощь.
Несмотря на это, несмотря на свои колоссальные потери, Россия, вероятно, захочет начать какие-то переговоры с позиции силы, которые будут приближены к тем ультиматумам, которые уже озвучивал Путин,
– высказался он.