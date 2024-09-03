Военный обозреватель объяснил, что кроется за новыми заявлениями Путина о "мирных переговорах"

Владимир Путин, учитывая последние события в России, в том числе и на Курщине, несколько изменил свою риторику. Недавно он заявил, что страна-агрессор якобы никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной.

До недавнего времени кремлевский диктатор выдвигал условия, а именно по его плану Украина должна отдать свои 4 области, отказаться от вступления в НАТО и уменьшить военные возможности ВСУ. Израильский военный обозреватель Давид Шарп рассказал 24 Каналу, что Путин также утверждал, что наше государство не хочет идти на переговоры.

Смотрите также Путин изменил риторику: указывает ли это на готовность к переговорам

Переговоры между Россией и Украиной

Давид Шарп отметил, что условия диктатора являются настоящим ультиматумом. Он пояснил, что требование Путина уменьшить численность Вооруженных Сил Украины обусловлено не опасением наступления на Москву, а наоборот.

Россия хочет иметь возможность реализовать следующие шаги по захвату территории и ликвидации украинского государства. А основным препятствием для воплощения такого плана является ВСУ,

– сказал военный обозреватель.

Он отметил, что об этом условии нельзя никогда забывать. Это также касается и отказа членства в НАТО, ведь если Украина вступит в Альянс, то захватить Путину ее будет слишком сложно.

"Считать, что российский диктатор отказался от своих условий неправильно, пока он сам не озвучит это", – заметил Шарп.

Какой план у России

Военный обозреватель предположил, что в Москве стремятся достичь максимального успеха на поле боя и надеются, что после выборов в США в Украине ухудшится стратегическая ситуация и уменьшится военная помощь.

Несмотря на это, несмотря на свои колоссальные потери, Россия, вероятно, захочет начать какие-то переговоры с позиции силы, которые будут приближены к тем ультиматумам, которые уже озвучивал Путин,

– высказался он.