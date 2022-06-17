Путин вдруг коварно заявил, что не против вступления Украины в ЕС
С выступления президента России на экономическом форуме в Санкт-Петербурге продолжают доноситься до нас циничные его заявления. Он ведь не мог что-то сказать, не вспомнив при этом Украину.
Речь диктатора показывали пропагандистские СМИ в России. Он не обошел стороной вступление Украины в Европейский Союз, сообщает 24 канал.
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Коварное заявление Путина
Президент России почему-то решил, что он может комментировать, что Украина собирается стать членом Европейского Союза. Более того, он еще и сказал, что не против этого. Как будто мы спрашивали его мысли или разрешения.
Мы ничего не имеем против. ЕС не является военно-политическим блоком, поэтому мы не против присоединения Украины к ЕС,
– сказал он.
При этом не забыл сказать и о так боящемся НАТО. Мол, НАТО в отличие от ЕС является военно-политическим союзом. Наверное, именно поэтому "вторая армия мира" во главе со своим диктатором трясется от одного упоминания об Альянсе.
Путин отметился новыми маразмами
- Это не единственное, чем раздался кремлевский диктатор во время своего выступления. По Украине он сделал и ряд других коварных и циничных заявлений. В частности, по убийствам украинцев и трагедии нашего народа из-за начавшейся им войны. Поразило то, как спокойно Путин говорил о беде, которую наделал миллионам украинцев. Он цинично признал , что боевые действия всегда трагедии. А потом опять же говорит, что это было вынуждено. Мол, не оставим людей на "уволенных", а на самом же деле оккупированных территориях. Но его "героизм" существует только до прихода туда ВСУ.
- Но на этом все не кончилось. Путин в очередной раз напомнил о "причине" полномасштабной войны в Украине . Как обычно, он уже во всем поспешил обвинить Запад. Мол, все началось в связи с нежеланием Запада договариваться о гарантиях безопасности для Москвы. Договориться не смогли, потому Россия и решила провести "спецоперацию".
- В украинском МВД отреагировали на такие вбросы Путина. Советник главы ведомства Виктор Андрусив проанализировал заявления российского диктатора. Он назвал их откровенно банальными и примитивными. По его словам, у Путина есть определенная структура, которую повторяет во время каждого своего выступления. Андрусов отметил, что базовый и первоначальный тезис Путина во всех выступлениях – это то, что во всем виноват Запад. Вроде бы оттуда все плохое, а Россия просто святая.