Путин вдруг отдал приказ отменить штурм "Азовстали": почему глава Кремля "дал заднюю"

Министр обороны России Сергей Шойгу 21 апреля браво отчитался перед Владимиром Путиным о "взятии Мариуполя". Есть одно "но" – непокоренная оккупантами "Азовсталь" с украинскими защитниками. Глава Кремля дал Шойгу отбой касательно штурма крепости украинских воинов.

При этом объяснение Путина выглядело как минимум странно. Глава государства-агрессора сказал, что, мол, следует беречь жизнь российских военных.

До темы Дойти до Мариуполя оккупированными 120 километрами пока невозможно, – Зеленский

Путин сказал, что "лезть в катакомбы" не стоит

Такая причина вызывает немалое сомнение, если учесть 21 тысячу ликвидированных ВСУ оккупантов. Много тел российских солдат при этом до сих пор остаются лежать либо в украинских моргах, либо на земле, которую они хотели завоевать.

Это тот случай, когда мы должны думать – то есть мы всегда должны думать, но в данном случае тем более о сохранении жизни и здоровья наших солдат и офицеров. Не надо лезть в катакомбы и ползать там под землей на этих промышленных объектах,

– объяснил Путин Шойгу.

Правда, кроме приказа "не лезть в катакомбы", российские военные должны гарантировать, чтобы над "Азовсталью" и "муха не пролетела". Шойгу покачивал головой, хотя перед тем уверял российского президента, что операция против украинских защитников на "Азовстали" продлится еще 3–4 дня.

Путин поспешил напомнить, что, если украинские военные сложат оружие, то им будет гарантирована жизнь.

Тем временем Российское командование приказало убить всех украинских пленных в районе Попасной

Почему Путин отдал такой приказ по "Азовстали"

Как считает руководитель центра стратегических коммуникаций при Минкульте Игорь Соловей, Путин вполне может использовать завод для собственного кармана. Также такое решение – результат международного давления.

Это точно не акт гуманности, потому что Путин этим приказал Шойгу взять заложников. Точно так, как поступают террористы. Эти заложники нужны Путину, чтобы вынудить Украину сложить оружие. И он хочет сделать это до 9 мая,

– объяснил Соловей.

Зеленский подчеркивал, что защитников в Мариуполе нужно уберечь

В течение последней недели вопросы эвакуации из "Азовстали" очень часто поднимали украинские власти. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что в вопросе переговоров с Россией может быть поставлена точка в случае гибели защитников из Мариуполя.

Мариуполь – это может быть как десять Бородянок, и я хочу сказать: уничтожение наших военных, наших ребят поставит точку на всех переговорах. Тупик – потому что мы не торгуем территориями и нашими людьми. И чем больше будет Бородянок, тем будет сложнее,

– отметил Зеленский.

Также глава государства отметил, что Украина готова к любым форматам обмена людей из Мариуполя. В частности, предлагали обменять украинских гражданских и военных в городе на российских пленных.

На защитников Мариуполя предлагал себя обменять и Медведчук

Пойманный ранее СБУ Виктор Медведчук, подозреваемый в госизмене, выступил с обращением к президентам России и Украины. Он предлагал обменять себя на гражданских и защитников Мариуполя. Только такой обмен Медведчука допустит Украина, подчеркнул советник главы ОП Михаил Подоляк. В Кремле отметили: сюжет видели, реакции пока нет.

"Азовцы" готовы к эвакуации, но не к сложению оружия

Накануне с обращением выступил и заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав Паламар, позывной Калина. Он подчеркнул, что "Азов" готов к эвакуации с участием третьей стороны. Это защитники могут сделать, чтобы спасти жизнь раненых и похоронить погибших.

Смотрите обращение заместителя командира "Азова"

Украина просит о срочном гумкоридоре

Калина отметил, что эвакуироваться защитники могут только со своим стрелковым оружием, о сдаче в плен и не говорится.

Почти сразу после сообщения об "отмене штурма" "Азовстали" вице-премьер Ирина Верещук обратилась с требованием экстренного гуманитарного коридора. Она отметила, что на "Азовстали" находятся около 500 раненых военных и 1000 гражданских лиц.

Больше здесь Украина требует от россиян срочный гумкоридор с "Азовстали"

Как Россия срывала предыдущие коридоры Долгое время Россия не позволяла эвакуировать людей из Мариуполя на подконтрольные Украине территории. Тем временем людей насильственно вывозили в Россию, где они проходили через "фильтрационные лагеря". В город так и не попали колонны из Красного Креста.



20 апреля гуманитарным коридором из города должны были выехать пожилые люди, женщины и дети. Однако Долгое время Россия не позволяла эвакуировать людей из Мариуполя на подконтрольные Украине территории. Тем временем людей насильственно вывозили в Россию, где они проходили через "фильтрационные лагеря". В город так и не попали колонны из Красного Креста.20 апреля гуманитарным коридором из города должны были выехать пожилые люди, женщины и дети. Однако оккупант ы предоставили слишком мало автобусов и не сдержали обещание о прекращении обстрелов.

Следует послушать: азовцы рассказали о ситуации в Мариуполе