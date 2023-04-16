Путин вернул генерала Теплинского: разведка Британии рассказала о его ключевой роли в войне
Источник:Министерство обороны Великобритании
К участию в войне в Украине снова вернулся российский генерал-полковник, командующий воздушно-десантными войсками Михаил Теплинский. Его в начале года с этого поста уволил начальник генштаба России Валерий Герасимов.
Об этом говорится в обзоре разведки Министерства обороны Великобритании за 16 апреля. Командующий российским корпусом воздушно-десантных войск (ВДВ) Теплинский "с большой вероятностью вернулся на главную роль в Украине".
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Теплинского якобы широко уважают рядовые военные
"Теплинский, вероятно, является одним из немногих российских генералов высшего ранга, который широко уважается рядовыми военнослужащими. Его недавняя бурная карьера свидетельствует о сильной напряженности между группировками в российском генеральном штабе по военному подходу России в Украине", – считают в британской разводе.
В Британии подчеркивают, что роль Теплинского вряд ли ограничится исключительно подразделениями воздушно-десантных войск, "но он, вероятнее всего, будет способствовать укреплению традиционной роли корпуса как элитного войска".
Среди прочего, в последние дни силы российских ВДВ снова начали играть ключевую роль в битве за Бахмут и, вероятно, взяли на вооружение систему ТОС-1А "Солнцепек" с термобарическими пусковыми установками ТОС-1А в Кременной секторе.
Какая ситуация под Бахмутом
- По данным Генштаба ВСУ, на Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Не прекращаются бои за Бахмут.
- Противник провел атаку в районе населенного пункта Хромово, однако успеха не имел.
- От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Миньковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Константиновка, Дилиевка и Нью-Йорк Донецкой области.