По мнению советника главы Офиса Президента Украины Михаила Подоляка, которое он высказал 24 Каналу, Путин уверен в том, что война – это единственный способ и смысл существования России. Поэтому для Кремля ее завершение – не приемлемо.

Читайте также Путин в интервью монголам снова оскорблял Украину и угрожал продолжением "СВО"

На месте России будет другое государство

Именно поэтому завершение так называемой "СВО" пока невозможно. Она будет превращаться в различные форматы, а ВПК России, по его мнению, будет единственным стержнем российской экономики.

Путин заявляет, что Россия будет продолжать экспансию, потому что как только она проигрывает войну, эта концепция умирает. Тогда России, если она не хочет исторически исчезнуть, придется искать другую концепцию своей государственности. Ни экспансионизм, ни война – должно быть другое конкурентное преимущество России,

– отметил советник главы ОП.

Вряд ли Россия, по его словам, имеет другие "конкурентные преимущества", кроме страха, пропаганды, войны.

Если Россия заморозит войну, то как в любом тоталитарном государстве, в ней будет законсервирован вертикальный тип управления, – независимо от того будет Владимир Путин у власти, или – нет. Если же Россия проиграет войну, то концепция ее величия, авторитаризма, разрушится и на месте ее месте будет другое государство,

– уверен Михаил Подоляк.

К слову, на встрече с детьми в Республике Тува Путина также сделал ряд абсурдных заявлений. В частности, подчеркнул, что Россия должна разобраться с "бандитами", которые "залезли на территорию России" (в Курской области – 24 Канал). После этого, по словам главы Кремля, он якобы не против провести мирные переговоры.

Обратите внимание У Путина рекордно упал рейтинг на фоне событий в Курской области, Кремль пытается исправить это, – ISW