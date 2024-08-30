Ни один адекватный человек не скажет, что война – это условие развития, сказал 24 Каналу российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. Ведь война наоборот отвлекает людей, истощает ресурсы и делает невозможным решение многих глобальных задач.

Стоит внимания Как изменились цены на продукты в России

Зачем Путину война против Украины

По мнению российского оппозиционного политика, Путин признался только в одном, что он создал модель управления страной, в которой управлять без войны он больше не может. Война нужна российскому президенту как неотъемлемый механизм сохранения власти.

Путин выдал очередную порцию бреда о том, что якобы боевые действия "укрепляют экономическую базу" страны, а это, в свою очередь, должно привести к победе России в войне и к ее завершению.

Можно создавать продукты, которые десятилетиями будут приносить пользу людям, а можно просто создавать валовой внутренний продукт и сразу же его уничтожать. Весь ВВП Путина идет на свалку, ведь население им никак не может пользоваться,

– сказал Гудков.

По его словам, в России нет ВВП, которое обеспечивает социальные блага, развитие благосостояния жизни и тому подобное. Происходит стремительный спад качества жизни в России и он будет продолжаться.

В то же время накануне первого Саммита мира среди ультиматумов российского президента было снятие санкций со страны-агрессора. Поэтому очевидно, с экономикой не все так хорошо, как рассказывает диктатор.