На думку радника голови Офісу Президента України Михайла Подоляка, яку він висловив 24 Каналу, Путін впевнений у тому, що війна – це єдиний спосіб та сенс існування Росії. Тому для Кремля її завершення – не прийнятне.

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На місці Росії буде інша держава

Саме тому завершення так званої "СВО" наразі не можливе. Вона буде перетворюватись у різні формати, а ВПК Росії, на його думку, буде єдиним стрижнем російської економіки.

Путін заявляє, що Росія продовжуватиме експансію, тому що як тільки вона програє війну, ця концепція вмирає. Тоді Росії, якщо вона не хоче історично зникнути, доведеться шукати іншу концепцію своєї державності. Не експансіонізм, не війна – має бути інша конкурентна перевага Росії,

– зазначив радник глави ОП.

Навряд чи Росія, за його словами, має інші "конкурентні переваги", окрім страху, пропаганди, війни.

Якщо Росія заморозить війну, то як у будь-якій тоталітарній державі в ній буде законсервований вертикальний тип управління, – незалежно від того буде Владімір Путін при владі, чи – ні. Якщо ж Росія програє війну, то концепція її величі, авторитаризму, зруйнується і на місті її місці буде інша держава,

– впевнений Михайло Подоляк.

До слова, на зустрічі з дітьми у Республіці Тува Путіна також зробив низку абсурдних заяв. Зокрема, наголосив, що Росія має розібратися з "бандитами", які "залізли на територію Росії" (у Курській області – 24 Канал). Після цього, за словами очільника Кремля, він буцімто не проти провести мирні переговори.

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