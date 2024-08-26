Економічна політика нібито має допомогти Росії виграти війну та "успішно завершити "сво"". Цими мареннями Путін поділився зі своїм урядом у понеділок, 26 серпня, передає 24 Канал.

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Економіка Росії "продовжує зростати добрими темпами"

Таким шляхом Росія планує "розвиватися" найближчі 6 років.

На "успішне завершення спеціальної військової операції", у тому числі "зміцнення економічної бази" для потреб армії, має бути націлена економічна політика уряду протягом найближчих шести років,

– цитують Путіна росЗМІ.

Він заявив, що реалізуючи свої цинічні плани, російська влада буде спиратися на стан справ в економіці, бо "саме індустріальний, торговий, логістичний, фінансовий потенціал визначає ресурсні, бюджетні можливості держави, формує кошти, які виділяються на ключові, системно значущі завдання".

Російський диктатор до того ж ще й запевнив, що наразі економіка Росії нібито "продовжує зростати добрими темпами". За його даними, за перші шість місяців 2024 року ВВП нібито зріс на 4,6%, промислове виробництво – 4,4%, а обробні галузі, зокрема, оборонно-промисловий комплекс, – 8%.

"Доходи бюджету збільшилися більш ніж на третину, а підприємства, трудові колективи працюють стабільно та ритмічно", – продовжував марити Путін на зустрічі з урядом.

А ще диктатор заявив, що "потрібно посилити позитивні тенденції в реальному секторі" та зміцнювати "інфраструктурний каркас" Росії.

Усі ці марення Владімір Путін видав на тлі поразок російської армії на війні в Україні. Так, днями українські війська пішли у наступ на Харківщині, відтіснивши ворожу армію, а також тривають бойові дії на території Росії. Тим часом російський диктатор поводиться так, нібито нічого не відбувається у Курській області. А в Офісі президента, до слова, зауважили, що невдовзі Путін "просто зникне".