Коли на початку серпня губернатор Курської області намагався пояснити Путіну, скільки населених пунктів перейшли під контроль ЗСУ, очільник Кремля не зміг приховати роздратування і заткнув йому рота. Журналісти зазначають, що наступ України на російську територію неабияк збентежив Путіна, однак він вирішив грати за традиційним сценарією і поводитися перед власним населенням так, ніби нічого особливого не відбулося. Наразі незрозуміло, скільки може тривати цей самообман.

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Росіян змушують звикати до війни

Так, Путін не звертався до нації щодо вторгнення у Курську область. Він дотримувався свого робочого графіка. Він відвідав дитячу лікарню та привітав з днем ​​народження пораненого військового кореспондента російського державного телебачення.

Він їздив до Азербайджану, пропонуючи виступити посередником у довгоочікуваній мирній угоді між Азербайджаном та Вірменією.

Його поведінка корелює зі станом населення, яке демонструє ознаки втоми від конфлікту, який мав закінчитися за кілька днів, і який триває вже третій рік.

Опитування, проведене незалежною московською соціологічною агенцією Levada, показує, що підтримка мирного врегулювання всередині Росії досягла найвищого рівня – 58 відсотків.

Його відповідь (на Курську операцію – 24 Канал) збігається з бажанням людей знову відмежуватися від жахів і невдач війни. Їм простіше вірити, що все гаразд,

– заявив політолог Андрій Колесніков.

На російському телебаченні приділяють більшу увагу заявами міноборони про військове домінування Росії над Україною. Трансляції показують, як окупанти допомагають з евакуацією та доставкою гуманітарної допомоги. Більше репортажів присвячені регіональним катастрофам таким, як повінь чи лісова пожежа, ніж подіям у Курській області.

Відповідь Москви на вторгнення не буде швидкою

У той час як Росія повільно перекидає частину військ до Курська з лінії фронту в Україні, аналітики кажуть, що відповідь Москви на вторгнення навряд чи буде швидкою. Натомість окупанти продовжують посилювати наступ на Донеччині. Це свідчить про те, що Путін, ймовірно, продовжить применшувати вторгнення у Курську область.

Він звернеться до нації, але не в той час, коли виглядає так, ніби Росія зазнала фактичного нападу з боку слабшої у військовому відношенні країни,

– сказав Микола Петров, консультант програми "Росія та Євразія" британського аналітичного центру Chatham House.

За його словами, Путін, як правило, "прагне виступити наприкінці, коли він зможе повідомити про позитивні результати".