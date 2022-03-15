Путин вляпался, – эксперт объяснил, почему глава Кремля пока не может уйти из Украины

Владимир Путин не ожидал такого сопротивления украинского народа. Однако пока он не может просто уйти из Украины, потому что для него это будет означать поражение.

Так считает глава Совета резервистов ВСУ Мирослав Гай, об этом он сказал в эфире 24 канала.

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По его мнению, сейчас ситуация такова, что российские войска не уйдут из Украины.

Путин, который получил "пощечину" от украинского народа, ВСУ и президента, и сейчас для него уйти из Украины означает поражение не только военное, но и политическое. Фактически Путин вляпался в серьезное дерьмо, он получил бешеные удары в виде санкций, и Россия после этого вряд ли сможет оправиться,

– заявил Гай.

По мнению эксперта, Путин не может просто уйти из Украины, потому что это означало бы для него – расписаться в том, что он ничтожество, а его политика и стратегия потерпели полный провал.

"Он не может себе этого позволить лишь потому, что это несет ему больше внутренних угроз. Это будет означать просто тотальный финал его как президента, и тогда его может ждать смерть, его убьют", – считает Мирослав Гай.

Он добавил, что сейчас мировая геополитика решается на нашей территории, и стратегически Украина уже победила. Нам сейчас нужно продержаться и оказывать тотальное сопротивление на уровне общества.

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