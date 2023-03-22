Ордер на арест Путина: в ЮАР вдруг собрались консультироваться с террористами

Владимир Путин официально стал военным преступником. Теперь его должны арестовать на территории всех стран, ратифицировавших Римский устав. В частности, в ЮАР.

Карим Хан – прокурор Международного уголовного суда – заявил, что есть все основания для ареста Путина. В рамках расследования подтвердили случаи депортации не менее сотен детей.

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В ЮАР собрались "консультироваться" с Россией

Бункерный дед должен прибыть в ЮАР уже в августе 2023 года. В то же время, официально визит Путина в Кремле еще не подтвердили. После решения МКС в ЮАР заявили, что страна осознает свои юридические обязательства. Ордер на арест Путина приняли во внимание.

Впоследствии Наледи Пандор – министер ЮАР по вопросам международных отношений и сотрудничества – заявила, что правительство будет обсуждать ордер. Более того, планируют консультацию со страной-террористкой.

Мы изучим положения нашего законодательства, проведем, пожалуй, обсуждение в кабинете министров, а также с нашими коллегами в России для того, чтобы определить, как действовать дальше,

– заявила Пандор.

Из-за решения МКС Путин существенно ограничен в международных поездках. Кольцо смыкается, скоро он сможет находиться только в своем бункере.