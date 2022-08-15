путину необходимо прекращение огня

Об этом 24 каналу рассказал российский публицист и оппозиционный политик Андрей Пионтковский. По его словам, сейчас путин борется за свою жизнь, а не за геополитические цели и уничтожение Украинского государства, к которому он призвал.

Обратите внимание путин в состоянии полного безумия, – Пионтковский о хвастовстве российским оружием

Пионтковский убежден, что российский диктатор отчаянно стремится к прекращению огня. Это необходимо ему, чтобы остановить контрнаступление украинской армии и предотвратить освобождение Херсона. Ведь, судя по шоковой реакции, вызванной в Москве взрывами на аэродроме в Крыму, понятно, что освобождение Херсона приведет к политической катастрофе в россии.

"И на следующее утро между демонстрациями "Лебединого озера" придется сообщить, что товарищ путин совершил ряд серьезных ошибок в "украинском вопросе" и по состоянию здоровья больше не способен выполнять обязанности президента россии", – спрогнозировал публицист.

Он считает, что путин сейчас изо всех сил борется именно для того, чтобы предотвратить такое развитие событий.

Полный стрим с Андреем Пионтковским: смотрите видео

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