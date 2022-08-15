путіну необхідне припинення вогню

Про це 24 каналу розказав російський публіцист та опозиційний політик Андрій Піонтковський. За його словами, зараз путін бореться за своє життя, а не за геополітичні цілі та знищення Української держави, до якого він закликав.

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Піонтковський переконаний, що російський диктатор відчайдушно прагне припинення вогню. Це необхідно йому, аби зупинити контрнаступ української армії та запобігти звільненню Херсона. Адже, судячи з шокової реакції, яку у москві викликали вибухи на аеродромі в Криму, зрозуміло, що звільнення Херсона приведе до політичної катастрофи в росії.

"І наступного ранку поміж демонстраціями "Лебединого озера" доведеться повідомити, що товариш путін здійснив низку серйозних помилок в "українському питанні" і за станом здоров'я більше не здатен виконувати обов'язки президента росії", – спрогнозував публіцист.

Він вважає, що путін зараз з усіх сил бореться саме для того, щоб запобігти такому розвитку подій.

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