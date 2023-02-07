Это работало 15 лет: чем и кого пугал Путин в Волгограде

Российский диктатор Владимир Путин 2 февраля посетил Волгоград. Во время визита он угрожал ядерным оружием не Украине, а странам Запада.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал российский оппозиционер и публицист из США Андрей Пионтковский. Заместитель председателя совбеза Дмитрий Медведев снова пугает Украину ядерным оружием за удары по Крыму.

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Ядерный шантаж работал 15 лет

По словам Пионтковского, ядерный шантаж был для Путина самым важным инструментом. Оппозиционер считает, что в 2008 году Украину не приняли в НАТО, чтобы не провоцировать Россию.

"Это отлично работало 15 лет. Почему в 2008 году Украину не приняли в НАТО? Потому что не нужно провоцировать Путина, который мог угрожать ядерной войной. Ядерный шантаж помог захватить ему 20% Грузии", – сказал он.

Публицист напомнил, что в октябре 2022 года США очень четко предупредили Россию о последствиях использования "ядерки". Диктатору объяснили, что в таком случае НАТО ответит огневым влиянием.

НАТО со своей территории просто испепелит Черноморский флот и российскую группировку на территории Украины,

– отметил Пионковский.

Оппозиционер подчеркнул, что Путину передали: если использует ядерное оружие, то его самого просто убьют. А такой язык диктатор понимает хорошо.

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Кремль сменил нарративы

Андрей Пионтковский обратил внимание, что в октябре 2022 года ядерный шантаж Путина притих, а нарративы изменились.

"В начале октября прозвучали интересные нарративы. Первый: "Мы никогда и не думали о ядерной войне. Это невозможно". Второй: "Нам не нужно ядерное оружие. Мы Украину и так уничтожим", – отметил публицист.

Российский оппозиционер заметил, что уже 10 октября Россия начала обстрелы украинских объектов энергетики.

Кому угрожал Путин

Как рассказал Пионтковский, Путин хотел запугать Украину и заставить капитулировать. Однако диктатор не ожидал, что результат будет обратным. Среди украинцев усилилось стремление уничтожить врага и ненависть к России.

Российский оппозиционер отметил, что Путин забыл о ядерном шантаже Украины. 2 февраля во время своего визита в Волгоград, посвященного 80-летию Сталининградской битвы, диктатор угрожал ядерным оружием странам Запада.

"Они (в России - 24 канал) любят говорить, что соревнуются со всем НАТО. Но если бы это было так, то Россия не продержалась бы и несколько часов на территории Украины. Безумие Путина прогрессирует", - добавил Пионтковский.

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