В конце лета Путин примет решение по поводу войны, – майор ВСУ сказал, что ситуация изменится

Россия систематически пропускает военные сроки, поэтому полный захват Донецкой области до конца года представляется нереальным. В то же время Путин параллельно ведет две линии – продолжение войны и подготовку к возможному "замораживанию" конфликта.

Майор ВСУ, политолог Андрей Ткачук объяснил 24 Каналу, что Украина также готовится к нескольким сценариям сопротивления.

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Почему Россия продолжает обещать быстрый захват Донецкой области?

Военное руководство подает Путину искаженную картину успехов на поле боя, но он где-то понимает, что реальность отличается от отчетов.

Россияне постоянно заранее объявляют о "победах" – Покровск, Луганская область, Гуляйполе – но месяцами не выполняют собственные сроки. Российское общество уже не верит этим отчетам, и те же отчеты, которые подают Путину, должны вызывать у него вопрос: почему одни и те же населенные пункты "берут" по 4 раза за зиму,

– сказал Ткачук.

В мае россияне провели 7 тысяч столкновений, понесли колоссальные потери и захватили 14 квадратных километров – это уже замечают даже российские блогеры и лидеры мнений. У Украины также есть трудности, в частности на Константиновском направлении, однако россияне ставят слишком нереалистичные сроки.

Россия годами откладывает захват Донецкой области, и западные аналитические центры считают, что о реальной способности россиян наступить на Славянск можно будет говорить не раньше 2027 года. Тем временем Украина перехватывает инициативу ударами по территории России и ее логистике.

Почему Путин начал по-другому говорить о целях войны?

Путин в разговоре с Трампом заявил, что будет воевать за Донбасс до конца, но его последнее публичное выступление содержало несколько нюансов, которые указывают на подготовку параллельного, альтернативного трека – возможного выхода из войны,

– сказал Ткачук.

По словам эксперта, Путин впервые использовал формулировку, что никто не нанесет России "стратегического" поражения. Это, вместе с сигналами от российских блогеров, указывает на то, что он может объявить нынешние успехи "достижением целей ОВО" и выйти из войны – как Трамп выдал соглашение с Ираном за собственную победу.

Путин будет вынужден что-то "остановить" ради внутреннего нарратива победы, но Украина не останавливает милитаризацию и готовится сопротивляться еще несколько лет – поэтому, стремясь к миру, Украина в то же время не полагается исключительно на переговоры и параллельно ищет ресурсы для продолжения борьбы.

"Полагаться только на мир — значит дать россиянам съесть нас с потрохами, поэтому нужен план А и план Б. Путин также должен определиться со своим путем – и это произойдет в конце лета, когда станет очевидно, что весенне-летняя кампания провалилась, а предстоящие выборы заставят Кремль учитывать общественное мнение", – подчеркнул Ткачук.

Важно! Продолжается масштабный сбор средств на дроны для ДШВ, "Хартии" и малого ПВО – перехватчики и штурмовые дроны для подразделений в Харькове и на других направлениях. Цель – 5 миллионов гривен. Каждая гривна удваивается благодаря поддержке иностранных партнеров. Поэтому даже 10 или 20 гривен имеют значение. Пожертвовать можно по этой ссылке.

Готовит ли Путин Россию к выходу из войны: смотрите в видео

Что еще известно о ходе мирных переговоров?

Президент Зеленский подтвердил готовность к переговорам с Путиным на высшем уровне и выступил с инициативой провести встречу в рамках саммита G7. Несмотря на то, что США и европейские партнеры поддержали возможность приглашения российского диктатора, а Украина передала соответствующие предложения, конкретного ответа от Кремля пока не получено.

Согласно отчету Института изучения войны, позиции сторон остаются диаметрально противоположными. Пока Украина демонстрирует открытость к диалогу, российская сторона сохраняет жесткую позицию, направленную на достижение максималистских военных целей.