Путин впервые за три года прилетел в Минск: его уже встретил Лукашенко

19 декабря Владимир Путин встретится с Александром Лукашенко. Борт российского диктатора уже вошел в воздушное пространство Беларуси.

По предварительным данным, Путин летел в Минск на RA-96022. Об этом пишут местные телеграм-каналы, информирует 24 канал.

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Путин прилетел в Беларусь

Изначально сообщалось, что в воздушное пространство Беларуси вошел Ил-96-300ПУ с регистрационным номером RA-96022. Борт вылетел из Санкт-Петербурга. Номер рейса – RSD111.

СМИ предполагали, что для конспирации из московского аэропорта "Внуково" были подняты были подняты сразу три правительственных борта, на которых летает Путин: RA-96022, RA-96014 и RA-96020.

В 15:30 по местному времени сообщили, что в национальном аэропорту Минск приземлился Ил-96-300ПУ с регистрационным номером RA-96022. Именно этим самолетом в Минск прилетел Путин, которого лично встретил Лукашенко.



Путин прилетел в Минск / карта из местных телеграм-каналов

Кстати, СМИ говорят, что борт Путина сопровождал истребитель, поднятый с аэродрома в Барановичах. Кроме того, примерно в это же время с аэродрома в Мачулищах взлетел вертолет Ми-8 ВВС РБ, замеченный по направлению к национальному аэропорту "Минск".

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