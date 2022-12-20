Путин вручил награды гауляйтерам и пропагандистам, призывающим "мочить украинских людоедов"

Какая власть, так и награды. В Кремле диктатор Владимир Путин 20 декабря вручал награды не только тем, кто идет сам и посылает других умирать за его больные идеи, но и продвигающим эти идеи в массы.

И все это – под пафосные, конечно же, речи, которые не имеют ничего общего с реальностью. Об этом сообщили российские СМИ. пишет 24 канал.

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Кого наградили и за что

В частности, свои кровавые награды получили:

военнослужащие,

руководители аннексированных регионов,

коллаборанты,

Z-пропагандисты,

военные корреспонденты,

матери-героини.

В частности, он наградил голов так называемых "ЛНР" и "ДНР" Леонида Пасечника и Дениса Пушилина орденами "За заслуги перед Отечеством" I степени. А коллаборантов Евгения Балицкого, так называемого исполняющего обязанности губернатора Запорожской области, и так называемого губернатора Херсонской области Владимира Сальдо – орденами "За заслуги перед Родиной" ІІІ степени.

Как заявил диктатор-психопат, награды им дали "за выдающиеся заслуги защиты прав и свобод гражданского населения от агрессии украинских националистов". Однако это гражданское население именно россияне пытаются уничтожить ежедневно в большем количестве.

Также не забыли наградить и военкора Семена Пегова и продюсера группы Любе.

Наградили и Маргариту Симоньян

Свою награду, а именно "Орден почета", получила и главная редактор RT Маргарита Симоньян, которая поблагодарила своего царя за то, что он "мочит людоедов". Хотя сегодня за это благодарить нужно именно защитников Украины, которые по состоянию на 20 декабря упаковали в полиэтилен уже более 99 тысяч таких существ.

В частности, Симоньян поблагодарила, что Путин:

не дал 20 лет назад "оторвать Кавказ",

не дал "разгореться кровавой бане межнациональной резни",

в 2008 не отдал "сумасшедшему людоеду сожрать Абхазию, сожрать Осетию и осетин",

прекратил бойню в Карабахе.

И, конечно, спасибо, что вы с болью и кровью, но вырываете из кровавой пасти этих людоедов наших людей. Что вы решились на это. А мы будем в этом помогать, мочить людоедов столько, сколько вы от нас этого потребуете. Служу России!

– заявила она.

Однако каким образом он "вырывает из кровавой пасти людоедов" своих людей непонятно, ведь именно Путин, в частности, развязал полномасштабную войну против Украины, куда ссылает без нормальной подготовки и экипировки свой же народ на убой.