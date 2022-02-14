Путин все еще не принял окончательное решение по вторжению, – Госдеп США

В Госдепе США заявили, что Владимир Путин еще не принял окончательное решение о начале широкомасштабного наступления в Украине. Именно поэтому есть возможность разрешить ситуацию дипломатически.

Соответствующее заявление Прайс сделал, ссылаясь на данные американской разведки. Это произошло 14 февраля.

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Госдеп США заявил, что Путин еще не принял решение

Представитель Государственного департамента США Нед Прайс подчеркнул, что официальные лица Штатов не говорили официально о планах Путина.

Мы не заявляли, что президент Путин принял окончательное решение начать широкомасштабное наступление в Украине. Поэтому мы и говорим, что остается незначительная возможность разрешить эту ситуацию через дипломатические переговоры,

– объяснил Прайс.

Спикер заявил, что в настоящее время действия Кремля свидетельствуют о том, что они планируют широкомасштабное вторжение в Украину. Ведь российская сторона продолжает сосредоточивать военных и технику у границ.

Нед Прайс сказал, что диалог можно начать, когда Россия начнет деэскалацию. Под этим термином спикер понимает отвод войск от украинских границ.

Представитель пояснил, что администрация США делится данными с союзниками и партнерами, в том числе и Украиной. Более того, по данным разведки США, Россия:

завозит больше ракетных комплексов и артиллерии к украинской границе;

поставила его в боевую позицию, поэтому они готовы к применению в боевых действиях.

Вероятное нападение России на Украину: последние новости

Россия и Беларусь с 10 по 20 февраля проводят военные учения. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что часть учений уже завершилась, а часть продолжается.

14 февраля Министр обороны Украины Алексей Резников по результатам переговоров с белорусским коллегой Виктором Хрениным договорился о взаимном присутствии военных атташе на учениях.

СМИ написали, что 16 февраля Россия может напасть. Однако секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что пока не видит, что широкомасштабное наступление России может происходить 16 или 17 числа.

14 февраля Владимир Зеленский подписал указ об объявлении 16 февраля Днем единения. Также президент поручил Кабмину повысить денежное довольствие военным, пограничникам и нацгвардейцам.

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