Путин все еще не принял окончательное решение по вторжению, – Госдеп США
Источник:брифинг Неда Прайса
В Госдепе США заявили, что Владимир Путин еще не принял окончательное решение о начале широкомасштабного наступления в Украине. Именно поэтому есть возможность разрешить ситуацию дипломатически.
Соответствующее заявление Прайс сделал, ссылаясь на данные американской разведки. Это произошло 14 февраля.
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Госдеп США заявил, что Путин еще не принял решение
Представитель Государственного департамента США Нед Прайс подчеркнул, что официальные лица Штатов не говорили официально о планах Путина.
Мы не заявляли, что президент Путин принял окончательное решение начать широкомасштабное наступление в Украине. Поэтому мы и говорим, что остается незначительная возможность разрешить эту ситуацию через дипломатические переговоры,
– объяснил Прайс.
Спикер заявил, что в настоящее время действия Кремля свидетельствуют о том, что они планируют широкомасштабное вторжение в Украину. Ведь российская сторона продолжает сосредоточивать военных и технику у границ.
Нед Прайс сказал, что диалог можно начать, когда Россия начнет деэскалацию. Под этим термином спикер понимает отвод войск от украинских границ.
Представитель пояснил, что администрация США делится данными с союзниками и партнерами, в том числе и Украиной. Более того, по данным разведки США, Россия:
- завозит больше ракетных комплексов и артиллерии к украинской границе;
- поставила его в боевую позицию, поэтому они готовы к применению в боевых действиях.
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- Россия и Беларусь с 10 по 20 февраля проводят военные учения. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что часть учений уже завершилась, а часть продолжается.
- 14 февраля Министр обороны Украины Алексей Резников по результатам переговоров с белорусским коллегой Виктором Хрениным договорился о взаимном присутствии военных атташе на учениях.
- СМИ написали, что 16 февраля Россия может напасть. Однако секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что пока не видит, что широкомасштабное наступление России может происходить 16 или 17 числа.
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