Бравадные слова куда-то исчезают: Путин все больше избегает заявлений о войне в Украине
Недавно кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что ситуация в России "стабильная", у него традиционно "все идет по плану". В первую очередь он терроризирует собственное население. Однако, бункерный дед не спешит комментировать войну в Украине.
Такое мнение 24 Каналу озвучил глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан. По его словам, россияне обвиняют российские власти в падения дрона в Воронеже.
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"Если это все идет по плану, то здесь правильные отзывы местного населения в соцсетях. Они уже начинают обвинять в этом российские власти. Мол, таким образом власти хотели как-то мобилизовать местное население на войну против Украины", – отметил он.
"Все идет по плану"
Сергей Кузан отметил, что Путин специализируется, прежде всего, на терроре собственного населения. В этом вопросе у диктатора действительно "все идет по плану".
Когда дело доходит до войны против соседнего государства, мы видим, что бравадные заявления куда-то исчезают. Все чаще Путин избегает комментирования относительно военного хода событий и все чаще "перебрасывает эту горячую картофелину" в их минобороны,
– подчеркнул он.
В Воронеже беспилотник влетел в дом
- В пятницу, 9 июня, стало известно, что в жилую многоэтажку в Воронеже влетел беспилотник. Россияне в соцсетях сообщали, что в результате пострадали несколько человек.
- Как отметил глава региона Александр Гусев, произошло это на улице Белинского. Он рассказал, что троих человек поранило осколками стекла.
- Очевидцы опубликовали видео, на котором видны попадания беспилотника. Можно увидеть, что он летел достаточно высоко, но в какой-то момент резко опустился и врезался в многоэтажку.