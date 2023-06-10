Бравадные слова куда-то исчезают: Путин все больше избегает заявлений о войне в Украине

Недавно кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что ситуация в России "стабильная", у него традиционно "все идет по плану". В первую очередь он терроризирует собственное население. Однако, бункерный дед не спешит комментировать войну в Украине.

Такое мнение 24 Каналу озвучил глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан. По его словам, россияне обвиняют российские власти в падения дрона в Воронеже.

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"Если это все идет по плану, то здесь правильные отзывы местного населения в соцсетях. Они уже начинают обвинять в этом российские власти. Мол, таким образом власти хотели как-то мобилизовать местное население на войну против Украины", – отметил он.

"Все идет по плану"

Сергей Кузан отметил, что Путин специализируется, прежде всего, на терроре собственного населения. В этом вопросе у диктатора действительно "все идет по плану".

Когда дело доходит до войны против соседнего государства, мы видим, что бравадные заявления куда-то исчезают. Все чаще Путин избегает комментирования относительно военного хода событий и все чаще "перебрасывает эту горячую картофелину" в их минобороны,

– подчеркнул он.

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