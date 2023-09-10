Уроки истории и "героизация нацизма": как и почему Путин манипулирует темой Холокоста

Владимир Путин в борьбе за статус главного российского историка в очередной раз сработал, как генератор отборочного бреда. Очередное обострение произошло 5 сентября на виртуальном заседании оргкомитета "Победа", где диктатор прочитал лекцию о "зверствах украинских нацистов" в годы Второй мировой. Зачем это России – читайте в материале.

Кремлевский диктатор еще раз доказывает, что у него не только все очень плохо с уроками истории, но и серьезные проблемы с психикой. 24 Канал проанализировал, зачем Путин снова упомянул о еврейском происхождении президента Украины и "героизации нацизма". И да, это еще раз свидетельствует о глубоком антисемитизме российских элит.

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Новая лекция Путина об "истории"

Спарринг-партнером Путина выступил Александр Школьник, занимающий высокий пост "директора Центрального музея Великой Отечественной войны". Эта должность подразумевает не только административные навыки, но и знание темы.

Впрочем, господин Школьник лишь беспомощно унижался, напоминая испуганного Нарышкина на заседании Совбеза России накануне вторжения в Украину. Но, очевидно, держа в голове историю недавно уволенного за правду директора Института США и Канады Андрея Гарбузова, который решился в статье в "Независимой газете" разгромить некоторые мифы российской пропаганды.

Вот каким получился диалог Путина и Школьника в стиле "А я вам скажу" (приводим его полностью на языке оригигала):

Путин: А сколько евреев было уничтожено в Украине нацистами и коллаборационистами, о которых сейчас сказал главный раввин России?

Школьник: Не смогу точно ответить, Владимир Владимирович.

П: А я вам скажу. А я вам скажу. Это полтора миллиона человек. Женщины, старики, дети. Полтора миллиона человек. Если всего при Холокосте было уничтожено нацистами шесть миллионов, то это четверть. Двадцать пять процентов жертв. Александр Яковлевич, а кто это делал в Украине?

Ш: Ну, собственно, это делали в том числе и сами украинцы, которые вступали…

П: Какие украинцы?

Ш: .…в подразделения.

П: Какие украинцы?

Ш: В смысле? В смысле, ну?

П: В прямом смысле…

Ш: (мнется)

П: Там были украинцы, которые спасали других людей. А кто уничтожал?

Ш: Это были нацисты.

П: Да. Это были не просто нацисты. Это были те самые коллаборационисты, о которых сейчас сказал главный раввин России. Это вот как раз бандеровцы и иже с ними давали прямые указания. Немцы даже… даже войска СС не считали возможным участвовать в этих массовых репрессиях. Они фактически передали это все в руки местных националистов и антисемитов. Вот. Это имеет прямое отношение к сегодняшнему дню. И все, чем мы занимаемся, не должно иметь умозрительного значения. Это все конкретные вещи, которые связаны с сегодняшним днем. Поэтому я тоже прошу вас обратить на это внимание.

Что известно о страшных цифрах жертв Холокоста?

Точной цифры жертв нет. Да, есть "классическая формула", зафиксированная Нюрнбергским трибуналом, о 6 миллионах евреев, ставших жертвами нацистов, среди них – четверть это "украинские евреи". По идее, на этом и основана новая сценка с участием Путина. Впрочем, на самом деле это условная цифра, ныне историки часто называют несколько иные данные – в диапазоне от 900 000 до 1 580 000.

Специалисты спорят в цифрах, но все согласны с тем, что это страшная трагедия и преступление. И только Путин и Россия сейчас пытаются использовать трагедию сотен тысяч людей ради пиара и пропаганды, а потому и занимаются дикими и циничными манипуляциями.

Следует понимать, что поименного списка жертв не существует, в том числе и из-за коммунистов, которые после Второй мировой долгое время замалчивали Холокост и даже подвергали репрессиям тех, кто пытался рассказать правду о геноциде.

Достойно внимания День украинских праведников: почему важно помнить героев

Так, россияне долго скрывали правду о Бабьем Яре и других преступлениях нацистов, неохотно рассказывали о тех украинцах, которые спасали евреев на оккупированных территориях, из-за чего количество украинских праведников мира (которых официально признано более 2 600) меньше, чем должно быть.

Если бы СССР не табуировал правду, было бы известно гораздо больше имен украинцев, которые погибли спасая евреев.

По данным историка Якова Гонигсмана, только во Львовской области в 1943 году нацисты казнили более 100 украинцев за предоставление убежища евреям. Среди тех, кто спасал евреев, были члены УПА и ОУН.Некоторые из них официально признаны праведниками мира, как, например, подпольщики ОУН из Умани: Олекса Губарь, Вера Боцмановская, Иван и Леонид Ларжевские (после освобождения Уманщины от нацистов все они были репрессированы). К сожалению, до сих пор не признан праведником народов мира митрополит Шептицкий, который вместе с братом спас более 160 евреев.Андрей и Климентий Шептицкие / архивные фото

Замалчивание в СССР делалось из ряда соображений, среди которых была обида на недавно созданное государство Израиль – за отказ быть марионеткой СССР, а также причудливая идея отрицания национальности жертв и позиционирования их как "советских людей".

Большая часть советских архивов времен Второй мировой еще закрыта для исследователей, и это уже прямая вина режима Путина, ведь именно он блокирует процесс установления исторической правды.

Кто ответственен за Холокост

Ответ на вопрос "А кто это сделал", который Путин требовал от несчастного Школьника, вынужденного вести себя как школьник перед строгим преподавателем, также известен.

Холокост был совершен по приказу Гитлера и верхушки нацистской партии. Непосредственные исполнители также в основном известны – это воины айнзатцгрупп и зондеркоманд СС.

это воины айнзатцгрупп и зондеркоманд СС. Они подчинялись Главному управлению имперской безопасности Германии (РСХА), относились к армейским частям Вермахта. Руководителями были Гейдрих и позже Кальтенбруннер, подчинялись они главе СС Гиммлеру.

Также в массовых казнях участвовали германские полицейские силы, объединенные в батальоны. Чтобы лучше убивалось, немцы получали по бутылке шнапса на каждого, чтобы не иметь угрызений совести. Все это зафиксировано в документах и показаниях самих палачей.

Так, убийцы из немецкого 304-го резервного полицейского батальона под командованием майора Карла Декерта, ответственные за уничтожение более 5 000 евреев в Умани в урочище Сухой Яр, рассказывали на суде, что каждый из бойцов убил по меньшей мере 30 человек.

Я был в яме всего 40 минут. После того как опорожнил оба своих магазина, я смог уйти. Поскольку сначала я стрелял дважды короткими очередями, то застрелил около 36 или 37 человек за это время… Среди этих 36 или 37 человек, которых я застрелил во время этой операции по убийству, были мужчины, женщины и дети всех возрастов. Самому младшему ребенку (мальчику) было примерно 14 или 15 лет. Я также помню, что двум женщинам было где-то 18 и 20 лет, в то время как другие женщины были старше,

– участник казней евреев в Сухом Яру Вальтер Гофман откровенно рассказывает на суде о своем преступлении.

Нюрнбергский трибунал установил, что от рук карателей из айнзатцгрупп и зондеркоманд погибли около 2 миллионов человек (из шести). Это так называемый "Холокост от пуль".

Холокост – этогосударственная политика Третьего Рейха, направленная на системный геноцид отдельных народов и истребление определенных социапльных слоев. Среди жертв Холокоста были не только евреи, но и, например, ромы, люди с особенностями развития, представители сексуальных меньшинств, неизлечимо больные и т.д.Евреи составляли большинство среди жертв Холокоста. Иногда, в узком смысле, термин Холокост трактуется как геноцид евреев в годы Второй мировой. При этом

Значительная часть евреев погибла в концлагерях или в гетто (Львовское гетто было самым большим после Варшавского), они погибали не только от пуль или газа. Нацисты и их приспешники создали ужасные условия для жизни. Именно поэтому большинство жертв умерло от голода, истощения или болезней. Это также жертвы Холокоста. И Путин, очевидно, этого не понимает.

Важно понимать, что айнзатцгруппы и зондеркоманды СС ответственны за убийства на территории, которые оккупировала Германия. Также часть украинских территорий оккупировали союзники Гитлера – Румыния, Словакия и Венгрия. Нюрнбергский трибунал установил конкретные факты участия коллаборантов из этих стран в массовых убийствах евреев в Украине.

А как же "бандеровцы"?

СССР активно участвовал в работе Трибунала и имел все возможности, чтобы наказать всех виновников геноцида. Даже злоупотреблял этим ради собственной выгоды – главное было при расследовании не выйти на самих себя. Как это, например, произошло с советским прокурором – украинцем Зорей, во время рассмотрения эпизода расстрелов польских офицеров в Катыни, которые СССР пытался выдать за преступления нацистов.

Нюрнбергский трибунал не осудил ни одну из украинских национальных организаций – не были признаны преступными ни ОУН, ни УПА. Последняя вообще не сотрудничала с нацистами, более того, вела против них активные боевые действия.Именно военнослужащих и сторонников УПА в России традиционно называют бандеровцами, а часто вообще "бендеровцами", очевидно отдавая честь герою Ильфа и Петрова. Интересно, что сами бандеровцы себя так тогда не называли.

Также не были осуждены и структуры, прямо сотрудничавшие с нацистами во Второй мировой, – батальоны "Нахтигаль" и "Роланд", созданные "Абвером", а также дивизия СС "Галичина". Ни они, ни их члены не были осуждены в Нюрнберге. Позже, комиссия Дешена в Канаде подтвердит, что выдвигать обвинения против дивизионщиков, как к группе, нецелесообразно. Ведь пребывание в рядах дивизии СС "Галичина" лиц, совершивших военные преступления, не является основанием для уголовного преследования.

Теперь же Путин фактически отбеливает нацистов и пытается "повесить" всех жертв на "бандеровцев". Это не что иное, как переписывание истории, чем сейчас активно занимается Россия, реваншизм и ревизионизм. Этот "букет", кстати, признается нарушением закона в самой России.

Почему в России забыли о генерале Власове и РОА

Так, некоторые из украинцев были участниками карательных акций и привлекались нацистами как вспомогательный инструмент, возможно, некоторые даже принимали непосредственное участие в казнях.

Впрочем, так же поступали и другие граждане СССР других национальностей. Большинство из них точно не были националистами или бандеровцами. До начала советско-германской войны они могли быть комсомольцами или даже коммунистами, занимать административные должности в советской системе. Некоторые из них сознательно избрали путь коллаборанта, некоторые вынуждены были это сделать под давлением обстоятельств (как, например, родной отец кума Путина Медведчука). В отличие от любимого философа Путина Ивана Ильина, который публично и чистосердечно приветствовал приход Гитлера к власти в 1933 году.

Если же Путин хочет подробнее говорить об этих людях, то должен вспомнить и генерала Власова и Российскую освободительную армию (РОА), не забывать, что она воевала под флагом, который сейчас в России является государственным. Он должен упомянуть почти 700 000 российских коллаборантов на службе в Вермахте, о российских казаках и их роли в карательных акциях нацистов в Украине и других землях Восточной Европы. Истории о том, что якобы нацисты "умывали руки", а коллаборанты убивали людей – это о них. Так было, например, в Корюковке, где среди карателей были и донские казаки.

Разлого Корюковская трагедия: преступление нацистов при молчаливом согласии советских партизан

Более опытные последователи Путина могут указать на якобы участие ОУН во Львовском погроме. Однако, этот эпизод не доказан, не существует никаких документов, подтверждающих существование приказов об организованном участии украинских националистов в погроме или последующих актах геноцида еврейского населения на Галичине. Это, кстати, признают даже историки, которые пишут об участии в погроме представителей украинской милиции.

Также есть четкий приговор Трибунала, где виновными в погроме во Львове названы подразделения айнзацгруппы С, в частности, айнзацкоманды 5, 6 и зондеркоманда 4б. Есть свидетельства обвиняемых эсэсовцев о том, что приказы отдавали именно их руководители – немцы.

Но есть предположения и фальсификации, в частности, фото, которыми уже много лет оперирует сначала советская, а затем и российская пропаганда. При этом пропагандисты часто забывают, что в Бабьем Яру немцы казнили также и украинских националистов. Забывают и о заключенном нацистских концлагерей Степане Бандере, союзнике Гитлера – Сталине, забывают и о совместных парадах нацистов и Красной Армии.

Для чего Путин снова возвращается к теме Холокоста

Сейчас никто в мире, кроме россиян, не пытается переложить вину за преступление с главных виновников – инфицированных нацизмом немцев и австрийцев, выгородить их и объявить величайшим злом украинцев. Это последовательно делает только Путин и его подчиненные, заявляя, что нацисты делегировали геноцид украинцам.

Это делает ситуацию в значительной степени отвратительной, что этнический еврей прикрывает героизацию нацизма и тех, кто возглавлял в свое время Холокост в Украине, а это уничтожение полутора миллионов человек. И лучше всего это понимают простые граждане Израиля. Посмотрите, что они говорят в интернете,

– Путин вслед за Гитлером поверил в "западных кураторов" и апеллирует к комментариям в интернете, о которых знает только с чужих слов.

Когда Россия придумывала основания для войны против Украины, они придумали так называемый укронацизм. Ход мыслей здесь прост – в России несколько десятилетий происходило восхваление ненависти на основе "Победобесия". В этой схеме главным мировым злом был объявлен нацизм или шире – фашизм.

При этом, что это такое, никто объяснить не брался, а если бы попробовал, пришлось бы снова вспоминать Ильина и проводить параллели с современным российским режимом, который войдет в историю как Рашизм.

Идея объявить украинцев нацистами и направить на них всю ярость российских люмпенов для власти Путина показалась естественной, что и произошло. Сейчас российская пропаганда ежесекундно несет что-то об украинацистах, но ничего не объясняет. В результате образовался вакуум, который и попытался заполнить Путин своими лекциями о том, чего не было. При этом Путин использует ту же логику, которую более 80 лет назад применяли нацисты, надеясь "окончательно решить" так называемый "еврейский вопрос".

Тем временем от бомб рашистов в Украине гибнут узники нацистских концлагерей и ветераны Второй мировой, которые боролись, чтобы страшной войны не было. Никогда снова. В настоящее время имеем путинское "можем повторить".