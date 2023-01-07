Странно, что не в бункере: Путин в одиночестве встретил Рождество на территории Кремля – эпическое видео

7 января 2023, 12:28
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Кровавый диктатор Владимир Путин решил не лишать себя праздника. Хотя мы даже не знаем, что может быть хуже. Ведь на рождественской службе он стоял один. Ладно, оператор был в стороне.

Пока в Украине проходила первая в истории литургия предстоятеля автокефальной Православной церкви Украины в Киево-Печерской лавре, в России изрядно подгорало. Об этом свидетельствует множество комментариев в сети. Не подгорало только Путину, ведь у него просто "что-то с лицом", сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Путин встретил Рождество в одиночестве

Зрители одного из пропагандистских телеканалов России имели возможность увидеть всю жалость и ничтожность собственного президента. Он решил в этом году максимально изолироваться от всего мира. Действительно очень удивляемся, почему он не сидел в бункере.

Да нет, он решился "выйти в люди". Встречал Рождество он на территории Кремля в Благовещенском соборе. Но один. Для него персонально даже службу отслужили. Жаль, что не поминки.

Одинокий Путин встречает Рождество на территории Кремля: смотрите видео

Отметим, что службу в московском храме Христа Спасителя совершал патриарх Кирилл. Но в сети решили об этом известить архивным роликом, на который наложили музыку из фильма "Буратино". Правда, важно здесь не шутливое наложение песни "Карабаса-Барабаса".

Следует обратить внимание на то, что во время этой массовой службы Путин присутствовал. И это очередная демонстрация того, насколько он сейчас напуган и удален от общества. Хотя о чем мы вообще говорим? Кровавый диктатор же возит с собой целую труппу актеров, которые в нужные моменты то мороженое ему продают, то благодарят за "двухсотых" то еще что-то.

Ранее Путин посещал массовые службы на Рождество: смотрите видео

Что сейчас с Путиным

Накануне глава ГУР МО Кирилл Буданов рассказал, что Путин может в ближайшее время умереть. А все потому, что у кровавого диктатора обнаружили рак. Правда, болеет он уже в течение довольно продолжительного промежутка времени.

Буданов отметил, что после смерти Путина в стране начнется процесс перехода власти. В то же время, он подчеркнул, что диктатор должен исчезнуть с лица земли до того, как победит Украина.

Глава украинской разведки добавил, что информация о состоянии Путина у него появилась от источников из окружения диктатора.

Автор: Назарій Лазур