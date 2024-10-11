Путин заверил Пезешкиана, что позиции России и Ирана "часто очень близки"

В Туркменистане состоялась встреча главы Кремля Владимира Путина и президента Ирана Масуда Пезешкиана. На ней российский лидер заявил, что позиции Москвы и Тегерана по оценке международных событий близки.

В то же время Пезешкиан призвал Израиль прекратить боевые действия на Ближнем Востоке. Об этом сообщают Российские СМИ, передает 24 Канал.

Смотрите также Россия и Иран имеют разные предпочтения относительно победителя президентских выборов в США, – разведка

Как прошла встреча Путина и Пезешкиана

Путин сообщил Пезешкиану, что оценки событий на международной арене со стороны России и Ирана похожи. Это произошло во время встречи, которая проходила 11 октября в Ашхабаде, столице Туркменистана.

Мы активно работаем вместе на международной арене и наши оценки событий в мире часто очень близки,

– отметил Путин на встрече с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

Также президент Ирана призвал Израиль остановить боевые действия на Ближнем Востоке и заявил, что израильская сторона нарушает "все возможные международные соглашения".

Заметим, что это первая встреча президентов России и Ирана. Как ранее отметил помощник главы Кремля Юрий Ушаков, стороны планируют обсудить двусторонние вопросы и резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке.