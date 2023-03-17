Имитация жизни: Путин продолжает делать вид, что "все по плану"

Путин впервые за год встретился с бизнесом. Чтоб что? Вот они собрали в одном зале кучу миллионеров и миллиардеров, и все, что оттуда вышло и о чем все говорят – это фраза Путина о репе. Все. Все остальное пустота?

Имитация реальности как образ жизни Путина

Возможно, Путин таким образом говорит, что ничего, что есть санкции на нефть, ничего, что потеряли рынок газа Европы, ведь есть репа. Мол, будем эту репу продавать. На Западе нечего есть. Скоро организуем РепаПром, 51% акций которого запишем на бабушку Кабаевой и будем экспортировать.

Читайте также Подарки из Лаоса и остатки из Сирии: каким оружием Россия будет "удивлять" на фронте

Ради чего? Единственное мнение – имитация нормальности. Имитация ситуации, где ничего не происходит. Все идет по плану. А дефицит бюджета – не смотрите туда. Вон, в Европе нечего есть.

Россияне сбили американский беспилотник. Целые два самолета Су поливали его горючим, пока не коснулись пропеллера из-за своей неуклюжести и сбили. И чтоб что? Имитация силы. "Дерзкий в подворотне" – любимая игра Путина. Он знает, что никто ничего не будет делать из-за такого инцидента, никто не пойдет на эскалацию из-за беспилотника, а значит, можно всем показать, что ты страшен, силен и ничего не боишься.

Он нашел, где ударить это "коварное" НАТО. Теперь показывает всем, словно потопил возле Крыма авианосец. Как моська, орущая на слона. А потом хвастается, как она сильна и страшна. Ведь все видели, что она кричала, и ей за это ничего не было.

Россия – страна постоянной имитации. Страна, имитирующая величие, путая его с обширной территорией. Страна, имитирующая стабильность, путая ее со скатыванием в маразм. Страна, имитирующая борьбу за свободу, путая это с фашизмом. Но работает ли имитация?

Интересно Какие специалисты стали нужны во время войны и кому больше платят

Кремлю удается заставить людей поверить в выдумки

Вот, кстати, работает. Как с российским обществом, так и, например, с Глобальным Югом и с некоторыми чувствительными к российской пропаганде гражданами стран ЕС, уверенными, что цены в магазине растут из-за санкций, а не из-за напечатанных триллионов долларов и евро.

Российское общество ведет себя, как бюргеры из Мюнхена где-то в 1938 году. "А что война? Война это плохо, но у нас нет выбора. Если бы не мы, эти рептилоиды напали бы на нас первыми. Эти украинцы (евреи) просто получают, что заслужили. Будем немного беднее, но жизнь продолжается, война – это нормально, так всегда жило человечество". Они реально "хоронят" эту историю, прячась за официальной пропагандой от безумия.

Глобальный Юг верит в российскую силу. Вот в Индии убеждены, что Россия во время войны стала только сильнее. Да что там Индия – вот украинцы соревнуются друг с другом в том, кто придумает более унизительный термин для НАТО, которое почему-то не начинает третью мировую из-за беспилотника. Поэтому Путин будет продолжать, игнорируя реальность, потому что ему позволяют игнорировать.

Это как экономика в преддверии кризиса. Когда все делают вид, что ничего не происходит. Даже если все сигналы говорят, что праздник не может длиться вечно. Но ведь никто не придет и не скажет банкиру из Кремниевой долины, что нужно думать о рисках в тот момент, когда все думают о доходах.

К теме Как Россия попала в китайские сети и при чем здесь пандемия коронавируса

Значит, никто не остановит Путина на его пути самоуничтожения. Он сам запустил этот процесс. Можем только надеяться, что страх перед ним будет настолько силен, что он вместе с собой уничтожит Россию, и никто не отважится создать мятеж, чтобы развернуть корабль.