Кремль не просто так показал Путина: в визите Виткоффа в Россию есть очень показательный факт

Спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф 11 апреля встретился с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. Их разговор длился более 4 часов, а одной из тем была война в Украине.

В России знали о встрече и информационно ее сопровождали. Такое мнение 24 Каналу высказал руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок, добавив, что Кремль официально подтвердил визит американского представителя.

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Более низкий уровень для Путина

В России не озвучивали официальных сообщений и анонсов о приезде кого-то из американских чиновников. Например, предыдущие визиты Виткоффа были анонимными.

На этот раз в Кремле опубликовали официальное видео о том, что такая встреча состоится. Так хотели придать ей весомости. Стоит заметить, что представитель Путина Кирилл Дмитриев, когда самолет в Вашингтон, то не встречался с Дональдом Трампом, а только с его помощниками.

Здесь мы видим, что Путин сошел на уровень помощника Трампа по международным вопросам. Хотя Уиткофф сегодня единственный, кто может вести переговоры о прекращении войны России против Украины, а также Израиля и Ирана,

– отметил Валерий Клочок.

Сразу после России, он отправится в Оман. Там будет общаться с представителями Ирана. Это страна уже официально говорит, что готова подписать соглашение с Соединенными Штатами Америки. Это все происходит параллельно.

Вероятно, США все-таки рассматривают Россию как посредницу в переговорах с Ираном. Но сегодня у нее самой проблем более чем достаточно. Страна-агрессор попала в патовую ситуацию, потому что не знает, как теперь вести себя с Китаем.

Какова истинная позиция США

Стив Уиткофф не раз комплиментарно высказывался о России и Путине, говорил об уступках со стороны Украины. Но несмотря на это, позиция Соединенных Штатов остается последовательной – нельзя говорить о каких-либо договоренностях пока Россия не начнет соблюдать условия прекращения огня.

Это четкая позиция Госдепа США. Ее озвучил Марко Рубио во время визита в Брюссель на саммит НАТО. В Москве это также четко понимают. Более того, там слышали заявления о дополнительных санкциях, если Россия не согласится на перемирие.

В России есть так называемая "партия за прекращение войны", которая имеет серьезные контакты с Вашингтоном. Я имею в виду Дмитриева, который показал, что они готовы сотрудничать, но сначала должны выполнить условие,

– подчеркнул Валерий Клочок.

Но не надо забывать, что также есть другая "партия", во главе с Патрушевым, Нарышкиным и многими другими, которые выступают за продолжение войны.

Ситуация поворачивается не совсем в их пользу, поскольку приняли решение публично показать Путин и его контакт с помощником Трампа. Этот факт показателен,

– подытожил Валерий Клочок.

Заметим, в Кремле сообщили, что встреча длилась "сколько нужно". Она была рабочей и растянулась во времени. Представитель Путина не исключил возможности телефонного разговора диктатора с Дональдом Трампом по ее итогам.