У Росії знали про зустріч та інформаційно її супроводжували. Таку думку 24 Каналу висловив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, додавши, що Кремль офіційно підтвердив візит американського представника.

До теми "Ще один крок до припинення вогню": у Білому домі прокоментували зустріч Путіна та Віткоффа

Нижчий рівень для Путіна

У Росії не озвучували офіційних повідомлень та анонсів про приїзд когось з американських чиновників. Наприклад, попередні візити Віткоффа були анонімними.

Цього разу у Кремлі опублікували офіційне відео про те, що така зустріч відбудеться. Так хотіли надати їй вагомості. Варто зауважити, що представник Путіна Кирило Дмитрієв, коли літак у Вашингтон, то не зустрічався з Дональдом Трампом, а лише з його помічниками.

Тут ми бачимо, що Путін зійшов на рівень помічника Трампа з міжнародних питань. Хоча Віткофф сьогодні єдиний, хто може вести переговори щодо припинення війни Росії проти України, а також Ізраїлю та Ірану,

– зауважив Валерій Клочок.

Одразу після Росії, він вирушить до Оману. Там спілкуватиметься з представниками Ірану. Це країна вже офіційно говорить, що готова підписати угоду зі Сполученими Штатами Америки. Це все відбувається паралельно.

Ймовірно, США все-таки розглядають Росію як посередницю у переговорах з Іраном. Але сьогодні у неї самої проблем більш ніж достатньо. Країна-агресорка потрапила у патову ситуацію, бо не знає, як тепер поводитися з Китаєм.

Яка справжня позиція США

Стів Віткофф не раз компліментарно висловлювався про Росію та Путіна, говорив про поступки з боку України. Але попри це, позиція Сполучених Штатів залишається послідовною – не можна говорити про будь-які домовленості поки Росія не почне дотримуватися умов припинення вогню.

Це чітка позиція Держдепу США. Її озвучив Марко Рубіо під час візиту до Брюсселю на саміт НАТО. У Москві це також чітко розуміють. Ба більше, там чули заяви про додаткові санкції, якщо Росія не погодиться на перемир'я.

У Росії є так звана "партія за припинення війни", яка має серйозні контакти з Вашингтоном. Я маю на увазі Дмитрієва, який показав, що вони готові співпрацювати, але спершу повинні виконати умову,

– підкреслив Валерій Клочок.

Але не треба забувати, що також є інша "партія", на чолі з Патрушевим, Наришкіним та багатьма іншими, які виступають за продовження війни.

Ситуація повертається не зовсім на їхню користь, оскільки ухвалили рішення публічно показати Путін і його контакт з помічником Трампа. Цей факт показовий,

– підсумував Валерій Клочок.

Зауважимо, у Кремлі повідомили, що зустріч тривала "скільки потрібно". Вона була робочою й розтягнулася в часі. Речник Путіна не відкинув можливості телефонної розмови диктатора з Дональдом Трампом за її підсумками.