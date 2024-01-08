В России все более заметным становится "культ мертвых". Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман, объяснив, что российский диктатор предпочитает общение именно с семьями погибших, а не живых оккупантов.

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Почему Путин встретился с семьями погибших

"Можно сравнить два мира: на Красной площади протестуют жены живых мобилизованных, а с Путиным встречаются жены мертвых. То есть выходит, чтобы заслужить встречу с Путиным надо, чтобы твой муж умер", – отметил политтехнолог.

Такое деление очень символично и имеет свое объяснение. Глава Кремля готов общаться с вдовами, принимать их у себя, потому что в случае гибели человека он уже ничего не может изменить. С семьями мобилизованных говорить гораздо труднее, ведь у них много вопросов, на которые у Путина нет ответа.

Более того, в России прогрессирует движение жен мобилизованных. Сначала женщины требовали назвать точную дату, когда их мужчины вернутся домой. Дальше призывали поменять бойцов на других. Теперь их замечания стали еще острее, а последние протесты по российским законам уже могут назвать экстремизмом или терроризмом.

Они уже перешли черту. В какой-то степени именно женщины и матери солдат остановили войну в Чечне, тогда Россия проиграла. Все это может повториться,

– предположил Михаил Шейтельман.

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