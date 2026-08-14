Политтехнолог Юрий Подорожний рассказал 24 Каналу, что российская пропаганда направлена не только на поддержку нынешней войны против Украины, но и на формирование соответствующего мировоззрения у будущих поколений.

Почему нынешняя политика Кремля опасна

Юрий Подорожний считает, что российская пропаганда работает таким образом, чтобы разрушать адекватное и цивилизованное восприятие мира. Она создает собственную картину реальности, в которой война, убийство украинцев и стремление России оставаться империей подаются как естественные и понятные вещи.

Это касается не только политических заявлений российских чиновников. Пропагандистские нарративы проникают и в культуру, и в контент, который потребляют дети. Таким образом, Москва фактически работает с обществом на перспективу, воспитывая новые поколения в нужной Кремлю системе координат.

Все, что сегодня делают россияне, связано с тем, чтобы разрушать адекватность, разрушать цивилизованное видение этого мира и вообще строить какую-то свою конструкцию,

– сказал Подорожний.

Если дети с раннего возраста потребляют контент, в котором война и агрессия подаются как нормальное явление, в будущем это может повлиять на их отношение к новым войнам и внешней политике России. Россияне готовятся воевать поколениями.

Политтехнолог об опасности пропаганды в России: видео

Кроме того, российская пропаганда уже давно использует культуру как инструмент влияния. По словам политтехнолога, украинское общество в свое время воспринимало российскую культуру как явление, отдельное от политики, однако Кремль использовал ее и для формирования собственных нарративов.