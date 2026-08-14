Політтехнолог Юрій Подорожній розповів 24 Каналу, що російська пропаганда спрямована не лише на підтримку нинішньої війни проти України, а й на формування відповідного світогляду у наступних поколінь.

Чим небезпечна нинішня політика Кремля

Юрій Подорожній вважає, що російська пропаганда працює таким чином, щоб руйнувати адекватне та цивілізоване сприйняття світу. Вона створює власну картину реальності, у якій війна, вбивство українців і прагнення Росії залишатися імперією подаються як природні та зрозумілі речі.

Це стосується не лише політичних заяв російських посадовців. Пропагандистські наративи проникають і в культуру та контент, який споживають діти. Таким чином, Москва фактично працює із суспільством на перспективу, виховуючи нові покоління в потрібній Кремлю системі координат.

Все, що сьогодні роблять росіяни – пов'язано з тим, щоб руйнувати адекватність, руйнувати цивілізоване бачення цього світу і взагалі будувати якусь свою конструкцію,

– сказав Подорожній.

Якщо діти з раннього віку споживають контент, у якому війна та агресія подаються як нормальне явище, у майбутньому це може впливати на їхнє ставлення до нових воєн і зовнішньої політики Росії. Росіяни готуються воювати поколіннями.

Політтехнолог про небезпеку пропаганди у Росії: відео

Крім того, російська пропаганда вже давно використовує культуру як інструмент впливу. За словами політтехнолога, українське суспільство свого часу сприймало російську культуру як окреме від політики явище, однак Кремль використовував її й для формування власних наративів.