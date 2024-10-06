В поле зрения женщина: в России всерьез задумываются о замене Путина

На политической арене в России все ярче становятся родственники Владимира Путина. Их карьерный рост может свидетельствовать о подготовке к важной роли.

Если раньше явными преемниками Путина называли его дочерей, то уже сейчас есть другое лицо, которое диктатор сам начинает продвигать. Глава благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова рассказала 24 Каналу, кого Путин готовит себе на замену.

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Кого Путин рассматривает своим преемником

Племянница Владимира Путина Анна Цивилова стала заместителем министра обороны России Андрея Белоусова. Кроме того, российский диктатор присвоил ей чин действительного государственного советника 3 класса, который соответствует воинским званиям генерал-майора и контр-адмирала.

Уже не впервые такой незаурядный подъем по карьерной лестнице наблюдается именно у родственников Путина.

На днях Дмитрий Песков бросил очень странную фразу, смысл которой заключался в том, что на место Владимира Путина может прийти военный. Эта Анна Гражданская, собственно, является "военной" теперь,

– отметила Ольга Романова.

К слову, ее муж Сергей Цивилев, бывший губернатор Кемеровской области, недавно занял должность министра энергетики России.

"Определенный кастинг сейчас идет, он есть. Думаю, в нем участвуют и дочери Путина, и сыновья его ближайших союзников, например Дмитрий Патрушев (сын Николая Патрушева, бывшего секретаря Совбеза России – 24 Канал). Кастинг идет "из-под палки". Путин знает, что не является бессмертным, но это не точно", – сыронизировала Романова.

Обратите внимание! В июне две дочери Владимира Путина – Мария Воронцова и Екатерина Тихонова – впервые вместе появились на публике на Петербургском международном экономическом форуме. Ранее российский диктатор тщательно скрывал личную жизнь детей, однако в последнее время их публичная деятельность может свидетельствовать о том, что они все же пойдут в большую политику.