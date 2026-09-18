Соответствующее заявление он сделал в ходе заседания Военно-промышленной комиссии России.

Что сказал Путин?

Путин заявил, что украинские власти якобы не могут говорить о демократии.

Как сегодняшний "режим" в Украине может защищать демократию, когда он сам уже давно выродился в диктатуру,

– сказал он.

На слова российского диктатора стоит смотреть и через призму его собственного пребывания у власти. Путин возглавил Россию в качестве исполняющего обязанности президента в конце 1999 года, а в 2000 году впервые стал президентом.

В 2008–2012 годах он занимал пост премьер-министра России, после чего вновь вернулся в президентское кресло. В 2020 году в России были приняты конституционные поправки, которые позволили ему вновь баллотироваться на президентских выборах.

В 2024 году Путина в очередной раз объявили победителем президентских выборов в России. Таким образом, он остается фактическим руководителем страны уже более четверти века.

Кроме того, 18–20 сентября Россия проводит так называемые выборы в Государственную думу, распространяя их и на временно оккупированные территории Украины. Такое голосование не имеет юридической силы и не может изменить статус украинских территорий.

В Министерстве иностранных дел Украины назвали проведение российского голосования на оккупированных территориях фарсом, не имеющим ничего общего с демократическими выборами.

Там подчеркнули, что Россия не может создавать собственные избирательные органы и распространять свою юрисдикцию на территории, которые международно признаны частью Украины. По оценке украинского МИД, результаты такого голосования не будут иметь никаких правовых последствий.