Відповідну заяву він зробив під час засідання Військово-промислової комісії Росії.

Що сказав Путін?

Путін заявив, що українська влада нібито не може говорити про демократію.

Як сьогоднішній "режим" в Україні може захищати демократію, коли він сам вже давно виродився у диктатуру,

– сказав він.

На слова російського диктатора варто дивитися і крізь призму його власного перебування при владі. Путін очолив Росію як виконувач обов'язків президента наприкінці 1999 року, а у 2000 році вперше став президентом.

У 2008 – 2012 роках він обіймав посаду прем'єр-міністра Росії, після чого знову повернувся у президентське крісло. У 2020 році в Росії ухвалили конституційні зміни, які дозволили йому знову балотуватися на президентських виборах.

У 2024 році Путіна вкотре оголосили переможцем президентських виборів у Росії. Відтак він залишається фактичним керівником країни вже понад чверть століття.

Крім того, Росія 18 – 20 вересня проводить так звані вибори до Державної думи, поширюючи їх і на тимчасово окуповані території України. таке голосування не має юридичної сили та не може змінити статус українських територій.

У Міністерстві закордонних справ України назвали проведення російського голосування на окупованих територіях фарсом, який не має нічого спільного з демократичними виборами.

Там наголосили, що Росія не може створювати власні виборчі органи та поширювати свою юрисдикцію на території, які міжнародно визнані частиною України. За оцінкою українського МЗС, результати такого голосування не матимуть жодних правових наслідків.