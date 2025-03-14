Как только это произойдет, – полковник Британии ответил, когда Украина может начать вытеснять оккупантов

Путин будет настаивать на том, чтобы Украина пошла на уступки России. Глава Кремля стремится оставить за собой оккупированные украинские территории.

Такое мнение в эфире 24 Канала выразил полковник британской армии в отставке Филипп Ингрем, подчеркнув, что замораживание линии фронта и предоставление согласия России сохранить территорию, которую она незаконно захватила, является тем, что не соответствует международным нормам и должно быть абсолютно недопустимым.

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Каким образом Украина может попытаться вернуть свои земли?

Полковник армии в отставке отметил, что он не верит в то, что США могут сегодня обсуждать возможность оставить за Россией оккупированные украинские территории. По его словам, президент Зеленский понимает, что он не может вернуть эти земли военным путем на тактическом уровне, но он может создать условия для их возвращения с помощью более широкой оперативной стратегии.

Она очень успешно реализуется и координируется под контролем генерала Буданова. Это предусматривает атаки на российскую нефтяную инфраструктуру, авиабазы, железнодорожную систему, штабы командования и контроля, убийства российских генералов в Москве, что создает психологическое давление,

– озвучил Ингрэм.

Все эти действия имеют накопительный эффект и заставляют Россию приближаться к тому моменту, когда она не сможет продолжать поддерживать тактическую войну.

Как только это произойдет, все изменится и Украина сможет начать вытеснять россиян. Мы не так далеко от этого,

– считает Ингрэм.

Напомним, 13 марта с визитом в Москве побывал спецпредставитель американского президента Стив Уиткофф, чтобы обсудить с Путиным возможность установить перемирие. 14 марта запланирован телефонный разговор между лидером США и российским диктатором.

Отметим, что советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк считает, что если Путину удастся оставить за собой оккупированные территории, то в будущем это приведет к рискам возникновения в мире ряда конфликтов. Поскольку исторически были разные государства, но сейчас есть зафиксированные на юридическом уровне их границы. Подоляк убежден, что Путин будет выдвигать бессмысленные требования и таким образом затягивать переговорный процесс.