Путин выдвинет свою кандидатуру в президенты: разведка Британии сказала, когда это произойдет

Разведка Великобритании проанализировала поступки и заявления Владимира Путина. В министерстве полагают, что российский диктатор пытается показаться "патриотическим" кандидатом перед избирательной кампанией.

По данным Минобороны Британии именно поэтому диктатор 10 ноября посетил штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Британская разведка объяснила дальнейшие планы Кремля.

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Чего ждет Кремль от планируемой большой пресс-конференции Путина

Кремль 9 ноября заявил, что российский диктатор Путин проведет свою традиционную комбинированную пресс-конференцию и публичный телефонный разговор до конца 2023 года.

Кремлевские стратеги почти наверняка будут рассматривать это событие как важную веху в ожидаемой кампании Путина по обеспечению пятого президентского срока на выборах в марте 2024 года,

– заявили разведчики.

По их данным, вероятно, глава Кремля выдвинет свою кандидатуру до конца 2023 года.

Более того, Путин 10 ноября 2023 года неспроста посетил штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону, встретился с начальником Генштаба генералом Валерием Герасимовым и министром обороны Сергеем Шойгу.

"Это второй визит Путина в штаб за четыре недели: вероятно, это активизация его постоянных усилий представить себя "патриотическим" кандидатом в преддверии избирательной кампании", – говорится в сообщении.

Путин требует результатов в Авдеевке до середины декабря

Владимир Зеленский рассказал, что российский диктатор готов бросить на гибель сколько угодно своих людей, ведь он хочет на первую половину декабря показать хотя бы какой-то тактический результат.

Тогда, когда планирует объявить о своих выборах. Россия уже теряет под Авдеевкой и солдат, и технику быстрее и масштабнее, чем, в частности, под Бахмутом. Выдерживать этот их напор очень сложно,

– объяснил президент Украины.

По словам нашего лидера, чем больше российской силы будет уничтожено сейчас под Авдеевкой, тем хуже для врага будет общая ситуация и ход этой войны.