Российский диктатор Владимир Путин заявил, что не возражает против участия европейских представителей в мирных переговорах по Украине. Однако перед этим они, по его словам, должны выполнить одно условие.

Об этом сообщает российская служба BBC.

Какое условие Путин выдвинул Европе?

Глава Кремля заявил, что вопрос безопасности Украины должен рассматриваться в контексте общеевропейской безопасности. По его словам, обсуждать такие вопросы без участия европейских стран было бы странно.

В то же время Путин подчеркнул, что перед присоединением к переговорам представители Европы должны приехать в Москву.

Мы согласились, что безопасность Украины должна быть вписана в европейскую безопасность. Но было бы странно обсуждать безопасность Европы без Европы. Поэтому мы согласились на привлечение европейцев, но прежде всего они должны приехать в Москву, чтобы мы обсудили это с ними,

– заявил Путин.

Ранее Россия выступала против участия европейских представителей в трехсторонних переговорах с США и Украиной. В то же время Вашингтон настаивал на их привлечении.

Во время предыдущего раунда переговоров в Абу-Даби представители Великобритании, Германии, Франции, Италии и Еврокомиссии проводили отдельные встречи с украинской и американской делегациями, однако непосредственно к трехсторонним переговорам не присоединялись.

Что известно о мирных переговорах?

Ранее "24 Канал" сообщал, что 12 ноября специальный посланник США Стив Виткофф после встречи с Путиным заявил о подготовке нового раунда переговоров с участием европейских партнеров. Впоследствии Джаред Кушнер подтвердил согласие Кремля на их привлечение.

В то же время 19 ноября Путин, Трамп и Си Цзиньпин приняли совместную декларацию об итогах встречи в Китае. В документе речь идет о ядерной безопасности, реформе ООН и Международном уголовном суде, однако нет упоминаний об Украине.