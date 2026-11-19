19 ноября 2026 года Путин назвал бессмысленными любые попытки заставить Россию пойти на уступки в территориальных вопросах. В то же время он цинично заверил, что препятствий для достижения договоренностей нет, при условии признания реалий, при условии признания реалий.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Какие подробности?

Очередные заявления по поводу войны прозвучали во время мероприятий саммита АТЭС в ноябре 2026 года. Путин подчеркнул, что не видит непреодолимых препятствий для достижения договоренностей по Украине.

По его словам, урегулирование ситуации возможно только при условии, что все стороны согласятся пойти на уступки. Путин утверждает, что для прекращения боевых действий необходимо, чтобы все признали так называемые "реалии и компромиссы".

В то же время прозвучал категорический отказ от каких-либо уступок в отношении захваченных территорий. Путин публично назвал бессмысленными попытки заставить Москву пойти на уступки в вопросах территориального характера, в очередной раз продвигая риторику закрепления оккупации.

К тому же глава Кремля считает бессмысленным стремление Украины еще некоторое время удерживать оставшиеся под контролем ВСУ оставшиеся 10% Донбасса.

А вот удары по Крымскому мосту диктатору не понравились. Комментируя эти вопросы, Путин заявил, что Керченский мост якобы имеет исключительно гражданское назначение и не используется для транспортировки военной техники. При этом он пригрозил ответом на атаки.