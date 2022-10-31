Россия заявила, что выходит из зерновых соглашений, в соответствии с которыми из Украины экспортировали зерно для других государств. Таким образом, Кремль надеялся "потопить" Украину, но кое-что не удалось.

За підтримки Туреччини та ООН Україна навіть після "виходу" Росії вирішила продовжувати експорт. Такі кроки в ефірі 24 каналу прокоментував політолог Микола Давидюк.

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Україна повністю переграла Росію на її полі

При цьому, відзначає співрозмовник, до цієї співпраці ще навіть не запрошували НАТО. Мовляв, ООН може запропонувати Альянсу участь в експорті зерна. Тоді дуже цікавими будуть рефлексії Росії.

Росія не є одноосібним власником Чорного моря, тому ми можемо запрошувати всіх, кого хочемо. Україна переграла Росію. Давайте говорити чесно: "бавовна" в Севастополі та вихід Росії з зернової угоди при збереженні цієї угоди – це тактична перемога України,

– заявив Микола Давидюк.

За його словами, це геополітична, військова та дипломатична перемога одночасно. Україна в такий спосіб продемонструвала, що вміє обігрувати криваву імперію навіть на її полі бою.

"Зернова криза – це чисто вигадка Росії. Це зробила Росія. Ми показали світу, як можемо виходити з цього й зробили це. Так, буде важко. Та пройде кілька тижнів, можливо, місяць, і вони самі будуть проситися в зернову угоду", – переконаний політолог.

Відтак, переконаний він, росіяни просто блефують та намагаються нагніти ситуацію. Вони як проти африканців використовують голод, щоб вони бігли в Європу та створювали міграційну кризу, так і проти українців пробують використати відсутність світла.

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З Росією ніхто не рахується

Після рішення ООН, Туреччини та України пропустити 14 суден з зерном, переконаний наш співрозмовник, Росія вже нікому не потрібна. Вона може лише спробувати обстріляти турецьке судно.

Тоді вже в гру вступають або турецькі військові сили, або натівська оборона. Путін це розуміє. Туреччина інколи підігрує Росії, а інколи бувають випадки, що підігрує цивілізованому світу й діє як дуже відповідальний натівський партнер,

– зазначає Микола Давидюк.

Це демонстрація того, що Туреччина чудово вміє грати в геополітичні ігри, бути об'єктивною та потрібною світу. Саме цього й добивається Реджеп Ердоган.

"Чи буде він далі наживатися на Путіні? Так, буде. Він буде й надалі "доїти" його й за газ, і за нафту, і за карточки "Мір", і продавати супердорогу нерухомість у Туреччині. Зараз на росіянах турки так і наживаються", – підкреслює політолог.

Відтак турки з одного боку продають росіянам нерухомість утричі дорожче, а з іншого – допомагають Україні врятувати Північну Африку від голоду. Це на користь і нам, адже українці мають багато зерна, на яке є величезний попит у світі.

Якою буде реакція Росії

Політолог також переконаний, що Росія намагатиметься зірвати експорт зерна, який уже відбуватиметься без її угоди. Зокрема, пропонуватиме Туреччині нові схеми й угоди.

Втім, Туреччина буде розділяти це в різні кейси, як це свого часу робила Росія – "тут ми говоримо про газ, а тут – про тероризм". Так само й Туреччина буде казати: "тут ви нас збагачуєте, а тут ми працюємо з Україною",

– певен Микола Давидюк.

Щодо військового шляху – росіяни намагатимуться мінувати морські шляхи суден. Та якщо США й НАТО дадуть Україні спорядження для розміновування, це не стане великою загрозою.

"Ніколи ж не знаєш – копаєш яму для когось, а сам у неї можеш потрапити. Так само й з росіянами – розставляють міни, щоб знищити кораблі, які везуть зерно для Африки, а потім самі в них можуть потрапити", – заявив політолог.

Як наслідок їх може очікувати дуже багато "бавовни" на чорноморському флоті, з якого вже й так майже нічого не залишилося.

Росія зірвала зернові угоди