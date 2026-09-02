В заявлениях Путина заметили интересный нюанс, касающийся города Сумы

Российские войска, похоже, не приблизились к Сумам, несмотря на предыдущие заявления Владимира Путина о стремительном продвижении оккупационной армии. Или же диктатор в очередной раз запутался в собственной лжи и просчитался с километрами.

Он сделал ряд заявлений во время общения с журналистами в Бишкеке. Упомянул и о городе Сумы.

Что именно сказал Путин о Сумах?

В конце июня 2026 года российский диктатор заявлял, что подразделения России находятся примерно в 10,5 километрах от Сум.

Тогда он утверждал, что войска группировки "Север" активно наступают и быстро продвигаются в этом направлении.

Однако 1 сентября Путин заявил, что российским войскам до Сум якобы осталось уже 12 километров. По его словам, оккупанты продолжают создавать так называемую "зону безопасности" вдоль российско-украинской границы в приграничных районах Сумской области.

Таким образом, если сравнить заявления Путина за июнь и сентябрь, получается, что за более чем два месяца российская армия не приблизилась к городу, а наоборот – указанное им расстояние увеличилось с 10,5 до 12 километров.

В то же время карта украинского проекта DeepState показывает, что ближайшие позиции российских войск расположены примерно в 17 километрах от административной границы Сум.

Есть и еще одна деталь в заявлении Путина: он сказал, что российским войскам осталось 12 километров "до окружной дороги Сум". Однако в самом городе Сумах окружной дороги нет, что также ставит под сомнение точность озвученных им данных.

Какова ситуация на фронте: смотрите карту DeepState

К слову, российский лидер заявил о подготовке новых масштабных атак на украинскую энергетику. По словам Путина, российские военные якобы уже получили соответствующие распоряжения относительно дальнейших действий и подготовки ударов по энергетическим объектам Украины.

Он утверждает, что поводом для таких действий стали украинские удары по российским объектам топливно-энергетического комплекса, в частности по нефтеперерабатывающим заводам.

Отдельно он упомянул атаки беспилотников, которые, по его словам, пытаются преодолеть российскую противовоздушную оборону в районах Москвы и Санкт-Петербурга.