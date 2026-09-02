Він зробив низку заяв під час спілкування із журналістами у Бішкеку. Згадав і про місто Суми.

Що саме сказав Путін про Суми?

Наприкінці червня 2026 року російський диктатор заявляв, що підрозділи Росії перебувають приблизно за 10,5 кілометра від Сум.

Тоді він стверджував, що війська угруповання "Північ" активно наступають і швидко просуваються в цьому напрямку.

Однак 1 вересня Путін заявив, що російським військам до Сум нібито залишилося вже 12 кілометрів. За його словами, окупанти продовжують створювати так звану "зону безпеки" вздовж російсько-українського кордону в прикордонних районах Сумської області.

Таким чином, якщо порівняти заяви Путіна за червень і вересень, виходить, що за понад два місяці російська армія не наблизилася до міста, а навпаки – вказана ним відстань зросла з 10,5 до 12 кілометрів.

Водночас карта українського проєкту DeepState свідчить, що найближчі позиції російських військ розташовані приблизно за 17 кілометрів від адміністративної межі Сум.

Є й ще одна деталь у заяві Путіна: він сказав, що російським військам залишилося 12 кілометрів "до окружної дороги Сум". Однак у самому місті Сумах окружної дороги немає, що також ставить під сумнів точність озвучених ним даних.

Яка ситуація на фронті: дивіться карту DeepState

До слова, російський лідер заявив про підготовку нових масштабних атак на українську енергетику. За словами Путіна, російські військові нібито вже отримали відповідні розпорядження щодо подальших дій і підготовки ударів по енергетичних об'єктах України.

Він стверджує, що приводом для таких дій стали українські удари по російських об'єктах паливно-енергетичного комплексу, зокрема нафтопереробних заводах.

Окремо він згадав атаки безпілотників, які, за його словами, намагаються долати російську протиповітряну оборону в районах Москви та Санкт-Петербурга.