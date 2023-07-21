Мы напомним, – Путин обвинил Польшу в "захвате земель" и пригрозил Литве

Владимир Путин продолжает вести свои исторические уроки. На этот раз он придумывал басни о "подаренных" Польше землях Сталиным. Кроме того, он рассыпался угрозами Литве.

Диктатор из Кремля, понимая, что поражение в войне неизбежно, решил продолжить запугивать союзников Украины. В этот раз набросился на Польшу и Литву во время заседания так называемого Совбеза России.

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"Подаренные" Сталиным Земли

По словам Владимира Путина, Польша якобы получила многие свои западные земли благодаря Сталину. Но он почему-то не упомянул, что перед этим "подарком" СССР и Германия разделили между собой территории Польши.

Именно благодаря СССР, благодаря Сталину Польша получила значительные земли на западе. Земля Германии. Это именно так. Западные территории нынешней Польши – это подарок Сталина полякам. Наши друзья в Варшаве подзабыли об этом. Мы напомним,

– придумывает Путин.

Но на этом он решил не останавливаться. Путин решил запугивать как поляков, так и литовцев. По словам кремлевского диктатора, Западу не хватает "украинского пушечного мяса". И с этими словами он обратился к нашим союзникам. Мол, уже задумываются над тем, чтобы их граждане воевали против России.

Путин придумал немало басен о Польше: смотрите видео

Путин пытается изо всех сил втянуть НАТО в войну, которую Россия развязала против Украины. По факту же он только усилил Альянс. В тех же Польше и Литве более основательно подошли к своей обороне. В государствах-союзниках понимают, что их тоже ждет возможная угроза, и они к ней готовятся.

Польша хочет "захватить" Украину

Мы держим сбоку пакет, потому что существует подозрение, что не сможем дослушать его "гениальный" спич до конца. Потому что Путин на этом не остановился. По его словам, Польша не только "отторгла у России ее исторические земли". Она еще и якобы захватила часть Литвы. Но на этом ее аппетиты, убежден бункерный дед, не унимаются.

Мол, Польша будет прикрываться "НАТОвским зонтиком", чтобы продолжить захватывать территории. Но на этот раз говорится о западных областях Украины и Беларуси. Интересно, что он даже поручил директору службы внешней разведки России Сергею Нарышкину "отслеживать планы" Польши по нашей стране.

И этот тезис что-то не очень вяжется с другим. Ведь диктатор угрозами рассыпался и в сторону Украины. Мол, если наше государство будет разрешать агрессию против Беларуси, то это будет автоматически означать и агрессию против России. И в этом случае, уверяет бункерный дед, используют все средства для "защиты".

Да-да-да, мы об этих так называемых красных линиях уже наслушались за более чем год достаточно. И за более чем год полномасштабного вторжения Владимир Путин ежедневно терроризировал украинцев, уничтожал наше имущество и убивал наших земляков. И все его "средства защиты" мы уже видели в действии неоднократно.