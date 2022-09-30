Русофобия – это расизм, – Путин разразился безумными заявлениями о недемократичности Запада

Произнося речь в Кремле по поводу аннексии 4 украинских областей российский диктатор Владимир Путин взорвался безумными заявлениями по поводу Запада. В частности, решил обвинить мир в расизме и недемократичности.

Об этом диктатор наговорил во время своего выступления в Кремле, сообщает 24 канал. Путин издал безумный тезис о том, что якобы русофобия является "расизмом".

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Что там снова наговорил Путин

По словам Путина, США вроде бы сами решают, у кого есть право на самоопределение, а у кого нет. И в пример он привел то, что Вашингтон не признает псевдореферендумов, в частности в Крыму, в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях.

Кремлевский диктатор даже обвинил Запад в тоталитаризме, хотя настоящий тоталитаризм развивается именно в России. А еще Путин обвинил Запад в якобы разделении мира на вассалов и изгнанников, намекая, что якобы по непонятным причинам Россия стала изгнанником. И вовсе не из-за убийств украинцев и вторжения на территорию суверенного государства с аннексией его международно признанных территорий.

Очередным безумным заявлением Путина стало обвинение Запада в колониализме, но, очевидно, аннексию 4 украинских областей такой он не считает.

По словам кремлевского диктатора, Россия вроде бы не принимает расизм на национализм, назвав примером расизма русофобию. В то же время именно в России делят людей на славян и "неславян", не сдают квартиры людям не славянского облика. А еще Путин забыл, что так называемая русофобия возникла из-за войны, начатой Россией, которую так активно до объявления мобилизации поддерживало подавляющее большинство страны.

Для подкрепления маразматических заявлений Путин снова решил провести урок истории и рассказать о колониальном прошлом западных государств со времен Средневековья, но тему колониального прошлого России диктатор пропустил. Например, грабеж Киева во времена Руси, захват ряда государств во времена Средневековья, порабощение украинцев и ряда других народов. И чем, если не колониализмом и империализмом была война большевиков против УНР, оккупация Балтийских государств и Бессарабии, нападение на Финляндию и нынешние угрозы всем соседним странам о "подаренных территориях, которые можно забрать"? И это только часть списка, который можно продлить еще долго.

И к теме колониализма – по словам Путина, именно Россия в прошлом веке начала антиколониальное движение. Так теперь, вероятно, называется распад Российской империи и СССР.

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После позорной речи диктатор подписал с боевиками и гауляйтерами "договоры" об аннексии украинских территорий – Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.