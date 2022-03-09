Путин взбесился, когда узнал, насколько дорогими ракетами обстреляли Винницу

Российские оккупанты выпустили по Виннице 8 ракет. Путин аж взбесился, когда узнал, сколько они стоят.

Об этом рассказал журналист-расследователь Христо Грозев из Bellingcat в эфире украинского телемарафона, информирует 24 канал. Медийщик ссылается на внутренние источники в России.

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Выпустили самые ценные ракеты

Оказалось, что орки выпустили очень дорогие ракеты. Таких, к счастью, осталось немного в запасах России.

Когда об этом сказали Путину, тот разозлился. Именно перед этим агрессору доложили, что эти ракеты самые ценные и вообще их там не более тысячи.

Обстрел Винницы: что известно

Россияне 6 марта обстреляли военный объект в Гавришовке, что под Винницей, а также винницкий аэропорт. Ракеты выпускали из Приднестровья.

К слову, Зеленский сразу отреагировал на обстрел, отметив, что Винница никогда никому не угрожала, а теперь аэропорт – полностью разрушен. Тогда президент в очередной раз призвал НАТО закрыть небо над Украиной.

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