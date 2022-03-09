Про це розповів журналіст-розслідувач Христо Грозєв із Bellingcat в ефірі українського телемарафону, інформує 24 канал. Медійник посилається на внутрішні джерела в Росії.
До теми Окупанти обстріляли аеропорт та військовий об'єкт під Вінницею
Випустили найцінніші ракети
Виявилось, що орки випустили дуже дорогі ракети. Таких, на щастя, лишилось небагато в запасах Росії.
Коли про це сказали Путіну, той розлютився. Саме перед цим агресору доповіли, що ці ракети найцінніші й узагалі їх там не більше тисячі.
Обстріл Вінниці: що відомо
Росіяни 6 березня обстріляли військовий об'єкт у Гавришівці, що під Вінницею, а також вінницький аеропорт. Ракети випускали з Придністров'я.
До слова, Зеленський одразу відреагував на обстріл, наголосивши, що Вінниця ніколи нікому не загрожувала, а тепер аеропорт – повністю зруйнований. Тоді президент вкотре закликав НАТО закрити небо над Україною.
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