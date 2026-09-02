Политолог Владимир Фесенко в эфире 24 Канала объяснил, почему из последнего заявления Путина не стоит делать вывод о его готовности завершить войну. Он обратил внимание на то, почему российский диктатор на самом деле не сказал, и что о его намерениях гораздо больше говорят дальнейшие действия России.
Путин уже давал подобные сигналы
Слова о "финальном этапе" не стали первым заявлением Путина, которое начали трактовать как намек на завершение войны. Похожая ситуация была 9 мая, когда после нескольких его фраз появились разговоры о якобы тайных переговорах и скором конце боевых действий.
Многие СМИ написали, что война уже находится на завершающем этапе. Ничего подобного Путин не говорил. Это психологический эффект, когда желаемое выдается за действительное,
– сказал Фесенко.
Дальнейшие события показали совсем другую картину. После 9 мая Россия перешла к новому этапу воздушной войны против Украины и усилила массированные атаки, в частности по Киеву. До этого между ударами были более заметные перерывы, хотя политолог подчеркнул, что они объяснялись другими обстоятельствами, а не словами российского диктатора.24 Канал – в WhatsApp Подпишитесь, чтобы не потерять и читать проверенные новости
Не стоит делать выводы из обрывков фраз Путина, которые кто-то воспринимает как его желание завершить войну. Такого желания нет. Путин выбрал путь эскалации войны,
– подчеркнул политолог.
Владимир Зеленский выразил надежду, что в сентябре американские партнеры активизируются и переговорный процесс удастся сдвинуть с мертвой точки. Фесенко не уверен, что этот месяц станет решающим, но именно США сейчас могут подтолкнуть стороны хотя бы к возобновлению переговоров, тогда как данные украинской и партнерских разведок не свидетельствуют о намерении Путина прекратить войну.
Фесенко объяснил сигнал Путина о завершении войны: смотрите видео