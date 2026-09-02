Політолог Володимир Фесенко в ефірі 24 Каналу пояснив, чому з останньої заяви Путіна не варто робити висновок про його готовність завершувати війну. Він звернув увагу на те, чого російський диктатор насправді не сказав і що про його наміри значно більше показують подальші дії Росії.

Путін уже давав схожі сигнали

Слова про "фінальний етап" не стали першою заявою Путіна, яку почали трактувати як натяк на завершення війни. Схожа ситуація була 9 травня, коли після кількох його фраз з'явилися розмови про нібито таємні переговори й близький кінець бойових дій.

Багато ЗМІ написали, що війна вже на завершальному етапі. Нічого подібного Путін не сказав. Це психологічний ефект, коли бажане видається за дійсне,

– сказав Фесенко.

Подальші події показали зовсім іншу картину. Після 9 травня Росія перейшла до нового етапу повітряної війни проти України й посилила масовані атаки, зокрема по Києву. До цього між ударами були помітніші перерви, хоча політолог наголосив, що вони пояснювалися іншими обставинами, а не словами російського диктатора.

Не треба робити висновків з уривків фраз Путіна, які хтось сприймає як його бажання завершити війну. Немає цього бажання. Путін вибрав шлях ескалації війни,

– наголосив політолог.

Володимир Зеленський висловив сподівання, що у вересні активізуються американські партнери й переговорний процес вдасться зрушити з місця. Фесенко не впевнений, що цей місяць стане вирішальним, але саме США зараз можуть підштовхнути сторони хоча б до відновлення переговорів, тоді як дані української та партнерських розвідок не свідчать про намір Путіна припиняти війну.

Фесенко пояснив сигнал Путіна про завершення війни: дивіться відео