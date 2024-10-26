Путин впервые упомянул это слово и испугался: что стоит за новой риторикой диктатора

После саммита БРИКС, который состоялся 22 –24 октября в Казани, российский президент выбрал риторику примирения. В частности, Владимир Путин сказал, что Москва готова к "разумным компромиссам" в российско-украинской войне.

Российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов сказал 24 Каналу, какие реально могут быть уступки со стороны России и почему сейчас российский диктатор заговорил об этом.

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Почему Путин заговорил о компромиссе

Аббас Галлямов заметил, что Путин впервые упомянул слово компромисс. Однако потом будто испугался слова, которое сам произнес, и быстро нивелировал мысль о компромиссе. Кроме того, он отказался вдаваться в детали, мотивируя отсутствием "предметных переговоров" на сегодня.

Любой результат должен быть выгодным России. Он должен исходить из реальности, которая складывается на поле боя,

– заявил Путин.

В рамках представления Путина о мире и логике, в которой функционирует Россия, любой компромисс это слабость, отметил российский оппозиционный политтехнолог. Сейчас желания и намерения диктатора не совпадают с его реальными возможностями.

Из-за этого и возникает внутренний противоречивый дискурс, когда с одной стороны, хочется играть мускулами, а с другой – остатки здравого смысла подталкивают к поиску компромисса,

– сказал Галлямов.

Впрочем, предсказать, на какие уступки в конце концов пойдет российский диктатор невозможно. Ведь это будет вынужденный шаг. С другой стороны, бесконечно воевать Россия также не сможет. Ведь стране-агрессору уже не хватает ресурсов.

"После того, как Путин выдвинул свои четыре требования накануне первого Глобального саммита мира, я сразу сказал, что не представляю как он теперь будет отступать. Поскольку изменения в любом из этих требований будут показывать его слабость. Он сам поднял эту планку", – отметил российский оппозиционный политтехнолог.