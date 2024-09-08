Появился эффективный инструмент давления: почему Путин активизировал тему переговоров

Владимир Путин заговорил о "стамбульских переговорах". Во время своего заявления он не упоминал об ультимативных условиях, а утверждал, что якобы надо вести диалог с Украиной.

Владимир Зеленский в ближайшее время должен встретиться с Джо Байденом, чтобы передать ему и двум кандидатам на предстоящих выборах в США план прекращения войны в Украине. Политолог Игорь Рейтерович рассказал 24 Каналв, что нашей стране очень важна реакция действующего президента США, Дональда Трампа и Камалы Харрис на украинский мирный план, ведь от этого многое зависит.

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Реакция Путина

По мнению Игоря Рейтеровича, заявления Путина о мирных переговорах обусловлены приближением встречи Зеленского с американскими политиками.

Путин понимает, что там будут о чем-то говорить и есть вероятность, что США предоставят Украине разрешение на атаки по России и больше оружия. Таким образом он пытается действовать на опережение,

– отметил политолог.

Россия хотела бы переговоров

Рейтерович предположил, что кремлевскому диктатору нужны переговоры, ведь он видит, что у него не будет уже лучшей возможности и аргументов. События на фронте и способности развития России могут все больше ухудшаться.

Путин вспомнил о договоренностях в Стамбуле. Позиции и заявления обеих сторон очень отличались, но суть заключалась в том, что вроде бы те условия предусматривали, что российские войска будут выведены с территории Украины за пределы по состоянию на 24 февраля 2022 года,

– сказал он.

Политолог отметил, что Россия, возможно, будет пытаться сделать переговоры в Турции основой для будущих дискуссий с Украиной.

Обратите внимание! Переговоры в Стамбуле начались 29 марта 2022 года. Там обсуждали Войну России против Украины и пути поиска мира.

Курская операция

Игорь Рейтерович подчеркнул, что именно операция Сил обороны в Курской области вызвала изменение риторики кремлевского диктатора.

Путин понимает, что Курская операция имеет военный, информационный и политический эффект. Для него вариант условных переговоров на основе стамбульских, вероятно, благоприятный в этом контексте. Может состояться обмен частями территорий, ведь не будет другого варианта,

– высказался он.